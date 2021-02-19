"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programını, geçtiğimiz salı günü açıklamıştı. 9 Şubat'ta açıklanan tarihi programın ardından bazı gazeteci ve siyasiler, Türkiye'nin hedeflerini küçümseyerek destek yerine köstek olmayı seçmişti.

O isimler arasına katıldı, maskesi düştü

Tarihi proje ile aklı sıra dalga geçenler kervanına İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı. Program sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkkan, "Ayçiçeği yağı yok ama Ay'a gidiyoruz" mesajı ile algı oluşturmaya çalıştı.

Uzay programı ile dalga geçmeye çalışan Lütfü Türkkan'ın maskesi çok geçmeden düştü. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkkan'a yağ fabrikası sahibi olduğunu hatırlattı.

İYİ Partili ismin, Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.

1997'den beri faaliyette olduğu öğrenilen şirketin internet sitesinde de Lütfü Türkkan'ın adı bulunduğu görüldü.

Bu ilk değil

İYİ Partili Türkkan'ın kızı da skandal sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme geliyor. İYİ Partili vekilin kızı Dilara Türkkan, cuma vakti lüks bir otelde şampanya patlatırken çektiği görüntüleri Instagram hesabında paylaşmıştı. İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu depremin ardından skandal bir paylaşıma imza atan Dilara Türkkan, Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı.

Kaynak: Takvim