Yağ yaktıran tohum! İşte tüketmenin 5 yolu

Keten tohumu farklı şekillerde tüketilebiliyor. Peki, keten tohumu zayıflatır mı? Keten tohumu, düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırır, iştahı azaltır ve tokluk hissini arttırır. Yağ yakıcı özelliği de bulunan keten tohumuyla haftada 1 kilo verilebilir.

Keten tohumu sade olarak öğün yerine tüketilemez. Diyet programlarına ek olarak tüketilip kilo vermeye yardımcı olur. Genelde birçok kişi yoğurtta ve çorbalarda tüketmeyi tercih eder.

Keten tohumu nasıl tüketilir?

1. Çorba yapımında, kek, kurabiye ve ekmek gibi hamur işi tariflerinde kullanabilir.

2. Keten tohumunu öğütüp tozunu kullanmanız mümkündür.

3. Salatalarda ve smoothie'lerde tüketebilir ya da en basit yöntemiyle yoğurtla yiyebilirsiniz.

4. Öğütülmüş keten tohumunu yemeklerde de kullanılabilir.

5. Keten tohumunu çay olarak da tüketebilirsiniz. 1 bardak kaynar su içine atacağınız 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumunu 8 dakika demlendirin. Damak zevkinize göre tarçın ya da limonla lezzetlendirebilirsiniz.