Yağ yakmak için bu 4'lüyü tüketin



Sağlığınız açısından yağlarınızdan kurtulabilmeniz için bu besinler sizin için yararlı: Kırmızı biber: İçindeki acı madde “capcaicin”, vücudun kan dolaşımını hızlandırarak ısısını artırmasına sebep oluyor. Vücudun forma girmesine yardımcı olan bu etkiye de “termojenes” adı veriliyor. Vücut ısısı ne kadar artarsa yağ yakımı da o derece hızlanıyor.



Hindiba: Hafif sarımsı bu sebze içinde kan damarlarına pozitif etkisi bulunan ve hazmı kolaylaştıran ‘intybin’ ya da ‘taraxin’ gibi çok özel keskin maddeler barındırıyor. Bu iki madde, vücuttaki asitlerin atılımında ve metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli bir görev üstleniyor. Bu sayede tatlıya olan iştah azalıyor.

Greyfurt: Bu meyve içerisindeki ikincil bitkisel maddeler ve C vitaminiyle gerçek bir form dostu olduğunu kanıtlıyor. Vücudun enerjisini artırırken açlık krizlerini önleyici etkisi bulunuyor.

Yoğurt: Kalsiyum olmadan metabolizmamız sadece sınırlı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Bu yüzden iyi bir beslenme düzenine dikkat etmek sağlıklı olmakla aynı anlama geliyor. Az yağlı yoğurt içerdiği yoğun mineraller sayesinde vücudun yağ yakımını da belirli bir oranda yükseltiyor.

Hindiba güçlü bir idrar söktürücü

Hindiba, frenk salatası ya da endiv olarak da bilinir. Hindiba, bir tesadüf sonucu Belçika'da ortaya çıkmış olan bir sebzedir. Ülkemizde yaygın olarak yabani hindibanın yaprakları ilkbaharda toplanarak şifalı ot ve sebze olarak tüketilir. Bu yapraklar ülkemizde “Hindiba” ve “Radika” olarak da tanınır.



Hindiba, ihtiva ettiği yüksek orandaki demir vb. maddelerle kansızlığı önler, yüksek oranlı lifiyle pekliğe iyi gelir. Bu etkilerinden yararlanmak için hindibanın, diyete katılıp bolca yenilmesi öğütlenmektedir. Bedeni güçlendiricidir. İştahınızı açar. En önemlisi güçlü bir idrar söktürücüdür.

Havaların soğumasıyla birlikte savunma sistemimiz zayıflar. Çevre kirliliği, stres, aşırı kafein, sigara, düzensiz beslenme de mevsimsel faktörlere eklenince yorgunluk, halsizlik, gribal enfeksiyonlar, konsantrasyon bozuklukları, adale ağrıları gibi pek çok farklı problemi görülür.



Bu problemlerden korunmak için A,C, E vitaminleri ve demir, çinko, krom, selenyum, iyot gibi minerallerin eksiksiz alınması büyük önem taşır.

Bu kışı sağlık ve keyifle atlatmak istiyorum diyorsanız pratik ve lezzetli beslenme önerilerine dikkat etmenizde fayda var.



Güçlü bağışıklık sistemi için güçlü bir kahvaltı şarttır. Kilit nokta kahvaltının sadece karbonhidrat ve şekerli besinlerden oluşmamasıdır. 1-2 fincan yeşilçay, tahıllı ekmek, yarım yağlı peynir, doğal bal, zeytin, domates, biber, organik mevsim sebzeleri ve yumurta ile hastalıklardan korunabilirsiniz. Kahvaltıda mutlaka yumurta olsun. Ayrıca bol zeytinyağı..