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Kadın - Aile Yağ yakıcı yoğurt tarçın: Yatmadan önce tarçınlı yoğurt yemenin faydaları
Kadın - Aile

Yağ yakıcı yoğurt tarçın: Yatmadan önce tarçınlı yoğurt yemenin faydaları

Çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinen tarçın yoğurt ile birleştirildiğinde eşsiz bir aroma eşliğinde diyetlerinizin ara öğünlerinde tüketebileceğiniz bir besin haline geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 00:22:00 - 2022-01-28 00:28:21
Yağ yakıcı yoğurt tarçın: Yatmadan önce tarçınlı yoğurt yemenin faydaları

Yatmadan önce bir kase tarçınlı yoğurt tüketerek zayıflamanıza yardımcı olabilirsiniz. Tarçınlı yoğurt bu şekilde hızlı bir yağ yakımını başlatacak ve uykuda bile yağ yakmaya devam edeceksiniz.

Yatmadan önce tarçınlı yoğurt yemenin faydaları

Çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinen tarçın yoğurt ile birleştirildiğinde eşsiz bir aroma eşliğinde diyetlerinizin ara öğünlerinde tüketebileceğiniz bir besin haline geliyor. Gece yatmadan önce yenmesi gereken tarçın yoğurt kürü, aynı zamanda rahat bir uyku çekilmesini sağlamaktadır.

Tarçınlı yoğurt nasıl yapılır?

Yağ yakıcı yoğurt tarçın tarifi için malzemeler

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı toz tarçın

Yağ yakıcı yoğurt tarçın tarifi nasıl yapılır?

Bir çorba tabağında 5 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı toz tarçın ekleyerek karıştırın.
Her gün kahvaltıdan 30 dakika önce yada akşam yemeğinden 30 dakika önce yiyin.
Bu karışımı yediğinizde iştahınız kesilir ve karnınız tok olur.
Denediyseniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum.

Yatmadan önce tarçınlı yoğurt yemenin faydaları

  • Tokluk Hissi Yaratır. 
  • Kan Şekerini Dengeler. 
  • Kolesterolü Dengeler. 
  • Zeka Gelişimini Sağlar.

 

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