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Kadın - Aile

Yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek: Bu içecekleri içiyorsanız hemen böyle işe yarayacak...

Yeniakit Publisher
2023-05-10 22:18:00 -
Yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek: Bu içecekleri içiyorsanız hemen böyle işe yarayacak...

İnsanları zor durumda bırakan rahatsızlıklardan birisi kabızlıktır. Çok sayıda nedenden dolayı görülebildiği için yaygın bir rahatsızlık...Kabızlık, modern insanın en yaygın yaşadığı sorunlardan biri. Yağ ve kabızlık sorununu bitirmek için ilaçlardan bile daha etkili doğal yöntemler...

Yoğurt Kürü İle Günde Yarım Kilo Verin Tarifi İçin Malzemeler

1 Çay kaşığı toz tarçın
1 Çay kaşığı toz zencefil
1 Çay kaşığı zerdeçal
4,5 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı zeytinyağı

Yoğurt Kürü İle Günde Yarım Kilo Verin Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeyi akşam yemeğinden önce hazırlayın,aç karnına yiyin bol su için. Göbek yağ ve ödem artıcı kür ile yaza fit girin. Yoğurt kürünün en belirgin faydaları şunlardır: 1)ödem söktürücüdür 2) karın şişkinliğini giderir 3) göbek ve basendeki yağları giderir 4) genel vücuttan kilo vermeyi sağlar 5) tatlı isteğini keser 6) kısa sürede kilo verdirip motivasyonu güçlendirir 7) bağışıklık sistemini güçlendirir 8) metabolizmayı hızlandırıp zayıflamayı kolaylaştırır.

Tüm malzemeyi karıştırıp, haftada 2 gün 3 gün ara verip, uygulayın.
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