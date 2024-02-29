Yağ tutmuyor, yağları cayır cayır yakıyor: Herkesin sır gibi sağladığı besin onlar! Kilo almayı kesti, evinde yap

Vücuttaki yağ depolanmasına neden olan yanlış beslenme, hareketsizlik ve stres zamanla kilo probleminin kalıcı olmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar, vücutta depolanan yağın yakılması için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu besinler, beslenme rutinine dahil edildiği andan itibaren vücutta depolanan yağın yakılmasını sağlıyor. Uzmanlar, özellikle sabahları tüketilen bir dilim ayvanın gün içindeki kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek vücuttaki yağ depolarındaki yağın yakılmasını sağladığını belirtiyor. Çalışmalara göre, beslenme rutinine ayva başta olmak üzere bazı besinler dahil edenler ayda ortalama 4-5 kg yağdan kilo kaybına uğruyor.

İşte yağları cayır cayır yakan besinler...

BADEM

BROKOLİ

ARMUT

KEPEKLİ MAKARNA

YUMURTA

SALATALIK

MAYDANOZ

KARNABAHAR

MADEN SUYU

SİRKE

ÇAVDAR EKMEĞİ

TARÇIN

DONDURULMUŞ YOĞURT

KIRMIZI BİBER

YULAF EZMESİ

IHLAMUR

AYVA

YAĞSIZ ET

YEŞİL SALATA

YEŞİL ÇAY