Yağ tutmuyor, yağları cayır cayır yakıyor: Herkesin sır gibi sağladığı besin onlar! Kilo almayı kesti, evinde yap
Vücutta depolanan yağlar nasıl verilir? Özellikle uzun süre yakılmadığında kalıcı kilo sorununa neden oluyor. Beraberinde diyabet, kolesterol ve birçok hastalığı getiriyor. Uzmanlar, en hızlı şekilde yağ yakan besinleri tek tek sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren depolanmış yağları hedef alarak yakımını sağlayan harika besinler...
Vücuttaki yağ depolanmasına neden olan yanlış beslenme, hareketsizlik ve stres zamanla kilo probleminin kalıcı olmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar, vücutta depolanan yağın yakılması için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu besinler, beslenme rutinine dahil edildiği andan itibaren vücutta depolanan yağın yakılmasını sağlıyor. Uzmanlar, özellikle sabahları tüketilen bir dilim ayvanın gün içindeki kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek vücuttaki yağ depolarındaki yağın yakılmasını sağladığını belirtiyor. Çalışmalara göre, beslenme rutinine ayva başta olmak üzere bazı besinler dahil edenler ayda ortalama 4-5 kg yağdan kilo kaybına uğruyor.
İşte yağları cayır cayır yakan besinler...
BADEM
BROKOLİ
ARMUT
KEPEKLİ MAKARNA
YUMURTA
SALATALIK
MAYDANOZ
KARNABAHAR
MADEN SUYU
SİRKE
ÇAVDAR EKMEĞİ
TARÇIN
DONDURULMUŞ YOĞURT
KIRMIZI BİBER
YULAF EZMESİ
IHLAMUR
AYVA
YAĞSIZ ET
YEŞİL SALATA
YEŞİL ÇAY