Yağ Kisti Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yağ kisti için doğal tedavi yolları

1- Sıcak kompres

Temiz bir el bezini sıcak suya batırın. Kıvırıp aşırı suyu süzdükten sonra kistin üzerine koyarak bu şekilde 5 – 10 dakika boyunca bekleyin. Kist iyileşene kadar bu işlemi günde 3-4 kere tekrarlayın. Kan dolaşımını hızlandırarak iyileşme süresini kısaltacak bu yöntemde el bezi ve su yerine eğer elinizde varsa ısıtma yastığı da kullanabilirsiniz.

2- Elma şırası sirkesi

Elma şırası sirkesi, bakteriyel enfeksiyonları yok eden asetik asit içerir. Kistleri tedavi etmek için uygulanan sikloroterapi işleminde de elma şırası sirkesinden faydalanılır. Elma şırası sirkesini direk olarak yağ kistinin üzerine uygulayın ve bir bandaj ile kapatın. Bandajı günlük olarak değiştirmeye dikkat edin. 1 hafta sonunda kistin üzerinde sert bir tabaka oluştuğunu göreceksiniz. Bu sert tabakayı nazikçe kaldırın ve kistin içerisindekileri akıtın. Temiz bir el bezi yardımı ile bu bölgeyi temizleyin.

3- Aloe Vera

Aloe veranın antibiyotik etkisi gösteren fenol içeren bileşenleri vardır. Bu yüzden yağ kistlerini tedavi etmek için de aloe vera son derece etkilidir. Aloe Vera yapraklarında bulunan ve sıkarak çıkarabileceğiniz jeli kistin üzerine sürün. Bu işlemi bir kaç gün ( kist iyileşene kadar ) günde iki kere olacak şekilde devam ettirin.

4- Hint yağı

Bir temizleme pamuğunu Hint yağına batırarak direk olarak kistin üstüne örtün. Daha sonra sıcak su torbasını temizleme pamuğunun üzerine koyun. Bu şekilde bir süre beklettiğinizde kistin küçüldüğünü gözlemleyebilirsiniz.

5- Sandal ağacı ve gül suyu

Sandal ağacı içerdiği mantar önleyici bileşenler ile yağ kistlerinin de tedavisinin hızlanmasını sağlar. Sandal ağacını bir krem kıvamı alana kadar gül suyu ile karıştırıp kistin üstüne sürün. Kuruyana kadar bekleyin ve kuruduktan sonra soğuk su ile durulayın. Kistten kaynaklanan iltihabı da azaltacak olan bu tarifi günde 2 defa kist ortadan kalkana kadar uygulamaya devam edin.

6- Bal

Bal bulabileceğiniz doğal tedaviler arasında en organik olanıdır. Yağ kistlerini tedavi etmek için en etkili yöntemlerden birisi de baldır.

Bir miktar buğday çimini yarım muz ve 1 yemek kaşığı bal ile blenderda karıştırın. Ortaya çıkan bu karışımı kist olan bölgenin üstüne sürün. Temiz bir bez ile üstünü kapatın ve gece boyunca bu şekilde kalmasını sağlayın. Bu uygulamayı kist iyileşene kadar günlük tekrar edin.

Alternatif bir tedavi yöntemi ise 3 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı toz tarçını karıştırın. Bu karışımı kistin üzerine sürün. Bu uygulamayı da kist yok olana kadar günlük olarak uygulayabilirsiniz.

Bir diğer alternatif bal tedavisinde ise 1 yemek kaşığı bal ile 1 yumurta beyazını iyice karıştırın. Karışımı kist olan bölgeye temiz parmak uçlarınızla nazikçe yayın. Bu uygulamayı günde iki kere sabah ve akşam tekrarlayabilirsiniz.

7- Patates

Patates bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini ölü cilt hücrelerinin atılmasını hızlandırdığı için yağ kistlerinin tedavisi açısından da idealdir.

Kistin üzerine bir patates dilimi koyun ve temiz bir bez ile üstünü örtün. Gece boyunca bu şekilde kalmasını sağlayın.

Alternatif olarak bir pamuk topunu patates suyuna batırarak kistin üzerine de sürebilirsiniz. Yine gece boyu durulamadan bu şekilde kalmasını sağladığınızda sabah kalktığınızda kistin boyutunun küçüldüğünü göreceksiniz.

8- Zerdeçal

Zerdeçal kisti kırıp cildin o bölgesini eski haline getirme açısından en etkili bitkisel tedavi yöntemlerindendir. Ayrıca bu sayfadaki tedaviler arasında en çok ağrı kesici etki gösteren de zerdeçaldır.

1 bardak suyu içine 1 yemek kaşığı zerdeçal ekleyerek kaynatın ve kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuttuğunuz bu zerdeçal çayını her gece içerek hem kistin iyileştirmesini hızlandırır hem de acısını dindirebilirsiniz.

Alternatif olarak bir miktar nane suyu ve toz zerdeçalı karıştırarak kremsi bir kıvam elde edin. Bu karışımı kistin üzerine sürün ve 15 dakika kalmasını sağlayın. Su ile durulayabilirsiniz.

Aynı tedaviyi zerdeçal, bal ve su karışımı ile de yapabilirsiniz.

9- Karbonat

Karbonatı bir miktar tuz ve su ile yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırın. Bu karışımı kistin üzerine yayın. Bu, kist tedavisinde en popüler yöntemlerden birisidir ve oldukça etkilidir. Cildinizdeki pH seviyesini de düzenleyerek bakteri üremesinin önüne geçer ve yanma ve kaşınmayı da giderir.

10- Lahana

Lahana yapraklarını suda kaynatıp yumuşattıktan sonra kistin üzerine kapatabilirsiniz. Daha sonra üzerini ince ve temiz bir bez ile kaplayın. Yağ kistlerini tedavi etmek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Yağ kisti tedavisi süresince bunlara dikkat edin!