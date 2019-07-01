0553 313 94 23

Yağ Kisti Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yağ kistleri, büyüklüğü 0,5 cm ile 2.5 cm arasında değişebilen küçük, kanserojen olmayan ve cildin üst tabakasında görülen şişliklerdir. Genellikle acısızlardır ve çevrelerinde kırmızı renkte bir yumru şeklinde şişkinlik görülür. Bu kistler genellikle ciltteki sebum üretiminin çok olduğu, yüz, boyun, omuz, ense ve göğüs gibi yerlerde görülürler. Ortaya çıkma sebepleri çoğunlukla hasar görmüş bir saç folikülü veya aşırı çalışan yağ bezelerinden kaynaklanır.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
Yağ Kisti Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yağ kisti için doğal tedavi yolları

1- Sıcak kompres

Temiz bir el bezini sıcak suya batırın. Kıvırıp aşırı suyu süzdükten sonra kistin üzerine koyarak bu şekilde 5 – 10 dakika boyunca bekleyin. Kist iyileşene kadar bu işlemi günde 3-4 kere tekrarlayın. Kan dolaşımını hızlandırarak iyileşme süresini kısaltacak bu yöntemde el bezi ve su yerine eğer elinizde varsa ısıtma yastığı da kullanabilirsiniz.

2- Elma şırası sirkesi

Elma şırası sirkesi, bakteriyel enfeksiyonları yok eden asetik asit içerir. Kistleri tedavi etmek için uygulanan sikloroterapi işleminde de elma şırası sirkesinden faydalanılır. Elma şırası sirkesini direk olarak yağ kistinin üzerine uygulayın ve bir bandaj ile kapatın. Bandajı günlük olarak değiştirmeye dikkat edin. 1 hafta sonunda kistin üzerinde sert bir tabaka oluştuğunu göreceksiniz. Bu sert tabakayı nazikçe kaldırın ve kistin içerisindekileri akıtın. Temiz bir el bezi yardımı ile bu bölgeyi temizleyin.

3- Aloe Vera

Aloe veranın antibiyotik etkisi gösteren fenol içeren bileşenleri vardır. Bu yüzden yağ kistlerini tedavi etmek için de aloe vera son derece etkilidir. Aloe Vera yapraklarında bulunan ve sıkarak çıkarabileceğiniz jeli kistin üzerine sürün. Bu işlemi bir kaç gün ( kist iyileşene kadar ) günde iki kere olacak şekilde devam ettirin.

4- Hint yağı

Bir temizleme pamuğunu Hint yağına batırarak direk olarak kistin üstüne örtün. Daha sonra sıcak su torbasını temizleme pamuğunun üzerine koyun. Bu şekilde bir süre beklettiğinizde kistin küçüldüğünü gözlemleyebilirsiniz.

5- Sandal ağacı ve gül suyu

Sandal ağacı içerdiği mantar önleyici bileşenler ile yağ kistlerinin de tedavisinin hızlanmasını sağlar. Sandal ağacını bir krem kıvamı alana kadar gül suyu ile karıştırıp kistin üstüne sürün. Kuruyana kadar bekleyin ve kuruduktan sonra soğuk su ile durulayın. Kistten kaynaklanan iltihabı da azaltacak olan bu tarifi günde 2 defa kist ortadan kalkana kadar uygulamaya devam edin.

6- Bal

Bal bulabileceğiniz doğal tedaviler arasında en organik olanıdır. Yağ kistlerini tedavi etmek için en etkili yöntemlerden birisi de baldır.

  • Bir miktar buğday çimini yarım muz ve 1 yemek kaşığı bal ile blenderda karıştırın. Ortaya çıkan bu karışımı kist olan bölgenin üstüne sürün. Temiz bir bez ile üstünü kapatın ve gece boyunca bu şekilde kalmasını sağlayın. Bu uygulamayı kist iyileşene kadar günlük tekrar edin.
  • Alternatif bir tedavi yöntemi ise 3 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı toz tarçını karıştırın. Bu karışımı kistin üzerine sürün. Bu uygulamayı da kist yok olana kadar günlük olarak uygulayabilirsiniz.
  • Bir diğer alternatif bal tedavisinde ise 1 yemek kaşığı bal ile 1 yumurta beyazını iyice karıştırın. Karışımı kist olan bölgeye temiz parmak uçlarınızla nazikçe yayın. Bu uygulamayı günde iki kere sabah ve akşam tekrarlayabilirsiniz.

7- Patates

Patates bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini ölü cilt hücrelerinin atılmasını hızlandırdığı için yağ kistlerinin tedavisi açısından da idealdir.

  • Kistin üzerine bir patates dilimi koyun ve temiz bir bez ile üstünü örtün. Gece boyunca bu şekilde kalmasını sağlayın.
  • Alternatif olarak bir pamuk topunu patates suyuna batırarak kistin üzerine de sürebilirsiniz. Yine gece boyu durulamadan bu şekilde kalmasını sağladığınızda sabah kalktığınızda kistin boyutunun küçüldüğünü göreceksiniz.

8- Zerdeçal

Zerdeçal kisti kırıp cildin o bölgesini eski haline getirme açısından en etkili bitkisel tedavi yöntemlerindendir. Ayrıca bu sayfadaki tedaviler arasında en çok ağrı kesici etki gösteren de zerdeçaldır.

  • 1 bardak suyu içine 1 yemek kaşığı zerdeçal ekleyerek kaynatın ve kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuttuğunuz bu zerdeçal çayını her gece içerek hem kistin iyileştirmesini hızlandırır hem de acısını dindirebilirsiniz.
  • Alternatif olarak bir miktar nane suyu ve toz zerdeçalı karıştırarak kremsi bir kıvam elde edin. Bu karışımı kistin üzerine sürün ve 15 dakika kalmasını sağlayın. Su ile durulayabilirsiniz.
  • Aynı tedaviyi zerdeçal, bal ve su karışımı ile de yapabilirsiniz.

9- Karbonat

Karbonatı bir miktar tuz ve su ile yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırın. Bu karışımı kistin üzerine yayın. Bu, kist tedavisinde en popüler yöntemlerden birisidir ve oldukça etkilidir. Cildinizdeki pH seviyesini de düzenleyerek bakteri üremesinin önüne geçer ve yanma ve kaşınmayı da giderir.

10- Lahana

Lahana yapraklarını suda kaynatıp yumuşattıktan sonra kistin üzerine kapatabilirsiniz. Daha sonra üzerini ince ve temiz bir bez ile kaplayın. Yağ kistlerini tedavi etmek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Yağ kisti tedavisi süresince bunlara dikkat edin!

  • Bol bol su için ve bol bol taze meyve tüketin.
  • İçindeki iltihabı çıkarmak için sakın sıktırmayın, bu şekilde enfeksiyonu vücutta başka yerlere de yaymış olursunuz.
  • Yağ kistleri iyileşene kadar lif açısından zengin yiyecekler tüketmeye özen gösterin.
  • Yağ kisti olan bölgelerin güneş ışığına aşırı maruz kalmamasına dikkat edin.
  • Eğer kistin büyüklüğü giderek genişliyorsa ve sizi rahatsız edecek boyutlara ulaştıysa vakit geçirmeden bir uzmana danışın.
  • Tuzlu, baharatlı ve kafeinli gıda ve içeceklerin alımını tedavi sürecinde azaltın.
  • Eğer kist kendi kendi patlarsa bol su ile yıkayın ve eğer elinizde varsa anti bakteriyel bir sabunla iyice temizleyin.
  • Kistin etrafındaki bölgeyi temiz tutmaya ekstra özen gösterin.
  • Kist olan bölgeye bir uygulama yapmadan önce ellerinizi iyice temizlediğinizden emin olun.
  • Kullandığınız cilt bakımı ürünlerinin yağsız olmasına özen gösterin.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
  1. Yağ kisti için doğal tedavi yolları
  2. Lahana
  3. karbonat
  4. Zerdeçal
  5. patates
  6. Bal
  7. Sandal ağacı ve gül suyu
  8. Hint yağı
  9. aloe vera
  10. Elma şırası sirkesi
  11. Sıcak kompres

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı
    1. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    2. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    3. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    4. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    5. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    6. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    7. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    8. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    9. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    10. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    11. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    12. Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"
    13. Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri..
    14. Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar..
    15. Binlerce İstanbullu Klasik Araç..
    16. Başkan, 1453 Toplu Konutları’nı..
    17. Kene bir ölüme daha neden oldu
    18. Geleceğin meslekleri Yeditepe..
    19. Juventus, Luca Pellegrini'yi transfer..
    20. Havalandırma boşluğuna düşen lise..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler