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Yağ bezesi nedir?

Birçok insanda görülen yağ bezeleri; vücuda zarar vermeyen deri ve kas dokusu arasında yağ hücrelerinden oluşan çoğunlukla iyi huylu yumuşak kitlelere denilmektedir.

22 Temmuz 2018 Pazar 23:39
Yağ bezesi nedir?

Yağ bezelerinin neden oluştuğu konusunda net bir bilgi yoktur.Genetik yatkınlık, travma ve yaralanma gibi durumlar yağ bezelerinin oluşumunda etkilidir. Birçok hastalık durumlarında kadınlarla erkekler arasında görülme sıklığı arasında fark varken, yağ bezesi her iki cinsiyette de aynı oranda görülmektedir. Ancak yağ oranı fazla olan kilolu bireylerde daha yaygın görülmektedir.

Çoğunlukla kol, koltuk altı, bacak ve kalça gibi deri altında çıkabilenyağ bezeleri bazen eklem, böbrek, kalp, meme, mide, bağırsak, karın boşuluğu ve bronşlar gibi vücut bölümlerinde oluşabilmektedir.

Deri harici bölgelerde oluşan yağ bezeleri ancak ağrı durumlarında belli olabilir. Deri altında oluşanlar ise genel olarak deri yüzeyinde belli ve ele gelen bir yapıya sahiptir.

Yağ bezeleri vücudumuza genel olarak herhangi bir zarar vermediği için ilaç veya cerrahi tedavi olarak bir müdahale edilmesi gerek görülmemektedir. Ancak yağ bezelerinin oluştuğu bölgeye, iltihaplı olup olmamasına göre bazen sinire baskı yapıp ağrıya neden olabiliyor.

Bu gibi durumlarda yağ bezesinin alınması için gerekli işlemler yapılıyor. Ancak bazı yağ bezelerinin kötü huylu kitle gibi şüpheli bir durumu varsa tanıyı koymak için ultrasonografi, tomografi ve biyopsi ile tam olarak bir tetkik yapılıyor.

Yağ bezelerinin kesin olarak lokal anestezi altında cerrahi tedavi olarak yapılmaktadır. Hastaların çoğu deri altındaki görünümlerinden şikayetçi olurlar vücutlarına bir zararı olmamasına rağmen kozmetik görünümleri için yağ bezelerini aldırırlar.

Ancak doktorlar; yağ bezesininin genişliği 5 mm'yi geçtiği, ağrılı ve şüpheli durumlarda çıkarılmasını önerir.

Vücudumuzdaki bütün değişikliklerden haberdar olmak önemli. Ancak yağ bezesi gibi durumları tümörle karıştırıp endişelenmemek için özellikle deri altı bölgelerinizi gözlemleyip, takip etmek çok önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 23:39
  1. sağlık
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  4. yağ bezesi
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