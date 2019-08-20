Yağ bezeleri, tıp dilinde lipom olarak da adlandırılan ve vücutta herhangi bir bölgede oluşan içi yağ dolu ve genellikle küçük yapılı, tümör benzeri oluşumlardır. Peki Yağ bezesi kansere dönüşür mü?

Yağ bezesi nedir?

Vücuttaki yağ birikimlerinin deri altında yerleşerek bir kapsül şeklinde sarılması, lipom adı da verilen yağ bezelerinin oluşumu ile sonuçlanır. Basit bir tümör şekli olarak da nitelendirilebilen bu bezeler, genellikle iyi huyludur ve görüntü açısından kişileri rahatsız etmesi haricinde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Vücudun tüm bölgelerinde yağ bezesi görülebileceği gibi en yaygın olarak yüz, omuzlar, saç derisi, genital bölge, boyun ve sırt bölgesinde oluşur. Birçoğu yumuşak bir yapıya sahiptir ve üzerine elle bastırıldığında hareket ediyormuş gibi bir his verir. Bunun sebebi deri ile tamamen bütünleşik yapıda olmamalarıdır. Yağ bezeleri her yaştan insanda görülebilecek bir sorun olmakla birlikte çocuklarda oldukça seyrek görülür. Genellikle ağrıya neden olmazlar. Bu tip bezelerde sonradan ağrı oluşması, genellikle yağ bezesinin tıbbi açıdan müdahale gerektirdiğini işaret eden bir durumdur. Tüm hücreler gibi zamanla büyüyüp çoğalan yağ hücreleri, bazı durumlarda yağ bezelerinin boyutlarının kontrolden çıkmasına ve aşırı büyümesine yol açabilir. Bu durumlarda cerrahi operasyonlar yardımıyla büyüyen yağ bezelerinin çıkartılması gerekir.

Yağ bezesi neden olur?

Yağ bezelerinin oluşum nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat oluşma ihtimalini arttırdığı bilinen bazı hususlar mevcuttur. Yağ bezesi oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerden bazıları şunlardır:

Genetik yatkınlık

Cildin darbe alması

Yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri

Metabolik hastalıklar

Sağlıksız beslenme

İleri yaş

İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

Karaciğer hastalıkları

Obezite

Yağ bezesi kansere dönüşür mü?

Yağ bezelerinin neredeyse %99'luk bir kısmı iyi huyludur ve kanserleşme eğilimi göstermezler. Fakat özellikle yüz ve boyun gibi vücudun gözle görülür kısımlarında bulunan yağ bezeleri estetik anlamda hoş gözükmediği için hastalarda rahatsızlığa yol açar. Buna ek olarak sırt bölgesinde oluşan yağ dokusu tümörleri sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmese de, arkaya yaslanma, sırt çantası kullanma gibi durumlarda baskı altında kalması nedeniyle ağrıya yol açabilir. Bazı yağ bezelerinde alınan darbeler sonucunda veya kendiliğinden enfeksiyon gelişebilir, buna bağlı olarak ağrı, kızarıklık, akıntı ve ateş gibi semptomlar görülebilir. Tüm bu durumlarda yağ bezesi aldırma işlemi olarak da bilinen basit bir cerrahi operasyon yardımıyla bezeler çıkartılmalıdır. Bu operasyon lokal anestezi altında yapılır, genellikle yarım saatten daha kısa bir süre içerisinde tamamlanır. Hastanede kalmayı gerektirmez, hastalar aynı gün taburcu olabilir ve ertesi gün günlük yaşamlarına dönebilir.

Yağ bezelerinin estetik görüntü veya sağlık açısından bireyde herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığı durumlarda alınmaları gerekmeyebilir. Fakat çok nadir de olsa bu kitlelerin kötü huylu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle kanserleşme şüphesi bulunduran veya hızlı bir büyüme eğiliminde olan kitleler için bazı durumlarda biyopsi ile örnek alınabilir. Bu örneğin patolojik incelemesi yapılarak kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu tespit edilebilir ve sonraki tedavi süreci bu sonuca göre planlanabilir. Eğer siz de vücudunuzun herhangi bir bölgesinde yağ bezesine sahipseniz ve yağ bezesi nasıl geçer diye merak ediyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurarak doktor kontrolünden geçebilir, sizi rahatsız eden yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.