Yabancıya satışta rekor

Bu yıla hızlı başlayan ve ilk yarıda bunu sürdüren yabancıya konut satışı, ocak-haziran döneminde 19 bin 952 adede ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68,9 oldu. Bu yılın haziran ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 2 bin 60’tan 2 bin 689’a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk yarı ve haziran ayı rakamları görüldü.

Satış düştü, fiyatlar yerinde saydı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi. Öte yandan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerine göre mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,49 artarak 110,27 seviyesine çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,57 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,44 azaldı.