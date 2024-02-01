Yabancıların vazgeçemediği iller belli oldu! İranlılar bu şehire bayılıyor

Yabancıların Türkiye'de nerelerde ne kadar gayrimenkul aldığına yönelik yeni raporda ilginç veriler dikkati çekti.

EVA Gayrimenkul Değerleme, son iki yılda yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını ilk 10 ülke bazında ve en fazla tercih edilen ilk 10 ili temel alarak masaya yatırdı. Türkiye’de gerçekleştirilen yabancı yatırımlarını toplam hisseye isabet eden yüzölçümü ve tüm işlemler bazında değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme, yatırımların 2023 yılında 2022 yılına göre metrekare bazında yüzde 48 oranında azaldığını ortaya koydu.

Yabancıya ne kadar satıldı?

2023 yılında Türkiye genelinde, yabancılara toplam 35 bin 5 adet konut satıldı

Konut satışı özelinde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2023 yılı itibariyle Türkiye genelinde, toplam 35 bin 5 adet konut satıldı.

Yüzölçümde Suudi Arabistan önde

Suudi Arabistan, satış adedi olarak Rusya Federasyonu ilk sırada.

2023 yılı 12 aylık veriler itibariyle, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, yüzölçümü bazında ilk sırada Suudi Arabistan yer alıyor. Suudi Arabistan’ı Almanya, Rusya Federasyonu, Irak, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İran, Ukrayna ve Kazakistan takip ediyor.

Rusya Federasyonu ilk sırada

2023 yılı 12 aylık veriler itibariyle Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satış adetinde ise geçtiğimiz sene de ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Rusya Federasyonu’nu İran, Irak, Ukrayna, Almanya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

İran'ın İstanbul ilgisi

İstanbul’da yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında m2 bazında 2022 yılının aynı dönemine göre 2023’de yüzde 48’lik düşüş yaşandı. İstanbul’da Yabancılara Konut satışında İran birinciliği aldı. İstanbul’da Yabancılara Konut satışında 2022 yılına göre 2023 yılında adet bazında yüzde 53’lük düşüş yaşandı

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İlçe tercihleri, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece

İstanbul’daki gayrimenkul edinimlerinde yabancılar tarafından adet bazında en çok tercih edilen ilçeler sırasıyla Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Başakşehir, Kağıthane, Büyükçekmece, Kartal, Avcılar, Bağcılar ve Şişli ilk onda yer aldı.