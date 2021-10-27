Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi artıyor

Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski, önemli açıklamalarda bulundu. Nowakowski, Türkiye’nin yatırım ortamını çok iyi gördüğünü belirtti. Ülkeye Avrupa’dan ve dünyanın farklı yerlerinden art arda yabancı yatırımının geldiğini ifade etti. Nowakowski, Polonyalı şirketlerin Türkiye yatırımlarında en çok tercih ettikleri alanlara da değindi. Otomotiv ve inşaatta kullanılan kimyasallarının bu alanların başında bulunduğunu söyledi.



Türkiye’nin bölgesinde önemli bir güç olduğunu aktaran Nowakowski, “Ülkenin lojistik altyapısı da gelişmiş. Polonya ve Türkiye’yi birbirine bağlayacak demir yolu da yakın zamanda açılacak. Firmalarımız Çin yerine Türkiye’yi düşünüyor. Ürün kalitesi de Türkiye’de çok daha yüksek. Maliyet avantajı da var. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki çok enteresan sonuçlarla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.



Polonya Türkiye Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Koray Akgüloğlu ise yabancı yatırımcıların Türkiye’yi yakından takip ettiklerini dile getirdi. Akgüloğlu, Polonyalı yatırımcıların da medikal ekipman ve kozmetik sektörleriyle ilgilendiklerini kaydetti.



Akgüloğlu, muhtemelen gelecek ay kozmetik sektörü ve Türkiye’deki potansiyel partnerlerle bir video konferans gerçekleştireceklerini bildirerek, “Polonyalı yatırımcılar ve şirketler, Türkiye’nin Ortadoğu pazarı üzerindeki gücünün farkındalar. Burada faaliyet alanlarını kuvvetlendirerek Ortadoğu, Kuzey Afrika ve hatta Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapmak istiyorlar” şeklinde konuştu.



Akgüloğlu, ayrıca “Bilindiği üzere Polonyalı hazır giyim firması LPP Türkiye’ye yatırım kararı aldı. Firma mağazalar açarak turistlere de erişmek ve Türkiye’yi diğer pazarlara erişmek için bir köprü olarak kullanmak istedi. Önce Türkiye’de altyapısını ve tedarik ağını geliştirmeyi daha sonra buradan Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracat gerçekleştirmeyi düşünüyorlar” dedi.



Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Odası (TBLTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Şeremet de dünyaca ünlü DW Reusables’ın Etap Plastik ve Etap Doğan’ı satın almasının memnuniyet verici olduğuna işaret etti. Şeremet, “Türkiye’ye yatırımlar artarak devam edecek” diye ekledi.