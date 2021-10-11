Yabancı yatırımcıların gözdesi Türkiye

Başkanlık sisteminin istikrar dolu politikaları sayesinde 73 binden fazla yabancı firmanın ülkemizde faaliyet yürüttüğü belirlendi. 2021 yılının ilk 7 ayında ülkemize doğrudan yabancı yatırımcı girişinin 9.1 milyar dolara ulaşarak, 2015’ten sonraki en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Akın akın geliyorlar

Lojistik kolaylığı ve güçlü üretim alt yapısıyla yabancı yatırımcıya güven veren Türkiye’ye, Polonyalı hazır giyim markası LPP, İsveçli mobilya perakendecisi IKEA, Alman ilaç şirketi Boehringer Ingelheim ve Belçikalı paketleme şirketi DW Reusables de geçtiğimiz günlerde geldi. Ayrıca dünyanın en büyük 8. petrol üreticisi ve Afrika’nın en büyük petrol dağıtıcısı Nijerya’nın da ülkemizle 3 önemli enerji anlaşması imzalayacağı kaydedildi. Ekonomistler ve uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye ekonomisinin yatırımla büyüdüğüne bunda da istikrarlı politikaların önemli olduğuna dikkat çekiyorlar...

Alt yapı yatırımları çekiyor

Ekonomist CFO Mustafa Özbay, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin özellikle ulaşım ve alt yapı konusunda yaptığı yatırımlar uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelmesinin önünü açıyor. Bazı çevrelerce gündeme getirilen ‘yollar, havalimanları, internet alt yapıları, hastaneler halkımızın karnını doyurmuyor’ söylemleri aslında ekonomik cehaletin de bir göstergesi. Nitekim zamanında yapılan bu alt yapı yatırımları bugünlerde meyvesini vermeye başlamış durumda. Ülkemizin ihracatına son derece olumlu etki yapan kur avantajı, jeopolitik konumu, lojistik avantajı ve hukuki alt yapısı Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olmasının önünü daha da açmış durumda. Eğer bu bahsettiğimiz yatırımlar yapılmamış olsaydı yabancı yatırımcıların ülkemizi tercih etme olasılığı hiç olmayacaktı. Yatırım alt yapısını tamamlamış bir Türkiye jeopolitik dönemin verdiği fırsatı kullanmasını bildiği içindir ki bugünlerde son derece önemli yabancı yatırımlara şahit olmakta.”

Güvende hissediyorlar

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül de, şunları ifade etti: “Uluslararası ilişkilerde yatırımın en önemli şartı alt yapı ve istikrardır. Türkiye her iki şartı da sağlamış durumda. Nitekim ülkemize olan yabancı yatırımcı ilgisinin altında sağlam bir lojistik alt yapı, hukuki olanaklar ve teknolojik imkanlar yatıyor. Türkiye 19 yıldır tek başına iktidar olan bir hükümetle yönetiliyor. 2018 yılından itibaren de başkanlık sistemiyle idare ediliyor. Bu da güven dolu ve istikrarlı bir dış ve iç politika anlamına geliyor. Yabancı yatırımcı da bu gerçeği gördüğü için güvende hissediyor ve geliyor.”