Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda listesini güncelleyerek sahtecilik yapan üç zeytinyağı markasını kamuoyuyla paylaştı. Soya, pamuk tohumu ve ayçiçeği gibi ucuz tohum yağlarını zeytinyağına karıştırarak vatandaşları dolandıran firmaların hileleri laboratuvar testleriyle resmen kanıtlandı. Bakanlığın yayımladığı bu kritik liste, halk sağlığını hiçe sayan gıda tacirlerine karşı tüketicilerin bir kez daha dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi.