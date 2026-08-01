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Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

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Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda listesini güncelleyerek sahtecilik yapan üç zeytinyağı markasını kamuoyuyla paylaştı. Soya, pamuk tohumu ve ayçiçeği gibi ucuz tohum yağlarını zeytinyağına karıştırarak vatandaşları dolandıran firmaların hileleri laboratuvar testleriyle resmen kanıtlandı. Bakanlığın yayımladığı bu kritik liste, halk sağlığını hiçe sayan gıda tacirlerine karşı tüketicilerin bir kez daha dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi.

#1
Foto - Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı üç zeytinyağı markasının taklit-tağşiş olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle: Soya Kolza/Konola Pamuk tohumu (çiğit) Ayçiçeği Yer fıstığı Aspir Palm çekirdeği Hindistan cevizi Susam tohumu Keten tohumu Haşhaş tohumu

#3
Foto - Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

#4
Foto - Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti: Üç zeytinyağı markasında hile çıktı

Buna göre bakanlığın 30 Temmuz 2026’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine tohum yağı karıştırıldığı gerekçesiyle eklediği zeytinyağı markaları şöyle:

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