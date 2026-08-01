  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi Sebte'ye geçenlerin tamamı Fas'a geri gitti Göç tersine döndü Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu? Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu Ne yaptılarsa bir türlü düze çıkamadılar! Türk futbolunun asırlık çınarına kayyım atanıyor Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu! Ve süreç tamamlandı! A101, büyük rakibi dev zincir marketi tereyağından kıl çeker gibi satın aldı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
O şirket net karını 46'ya katladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O şirket net karını 46'ya katladı!

Japon çip üreticisi Kioxia Holdings, nisan-haziran döneminde net kârını 46 kat artırarak 842,17 milyar yene (5,3 milyar dolar) yükseltti.

#1
Foto - O şirket net karını 46'ya katladı!

Tokyo merkezli Japon şirket, nisan-haziran bilançolarını duyurdu. Bilançolara göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 46 kat artarak 842,17 milyar yene yükseltti.

#2
Foto - O şirket net karını 46'ya katladı!

Söz konusu artışta, veri merkezleri için güçlü bellek çipi satışları ile yapay zeka sektörü dolayısıyla artan çip talebinin etkisi oldu.

#3
Foto - O şirket net karını 46'ya katladı!

Satış gelirlerini de 5 kattan fazla artırarak 1,77 trilyon yene (11,2 milyar dolar) çıkaran şirket, işletme karını ise 28 kat artışla 1,27 trilyon yene (8 milyar dolar) yükseltti.

#4
Foto - O şirket net karını 46'ya katladı!

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar dahil dijital cihazlara yönelik bellek çipi üreten Kioxia, Nisan 2026-Mart 2027'yi kapsayan tüm 2026 mali yılı beklentilerini ise duyurmadı. Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Çip) Pazarın büyümesinin erken aşamada olduğuna ve talebin artacağına inanıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası böyle kapandı
Ekonomi

New York borsası böyle kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı.

ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi
Gündem

ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında nükleer silahların bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğ..
Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’
Gündem

Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Başbakanlık görevini bırakırken, “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, ..
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!
Siyaset

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!

Bilal Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada sosyal medyada tartışmalarıyla gündeme gelen bazı din adamlarını eleştirdi. Erdoğan, "YouTube ulem..
Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. "Nezaket bunu gerektirmez" Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme
Gündem

Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetini sonlandırma kararını değerle..
İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor
Dünya

İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor

İdlib'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 602 kilometreyi kapsayan 13 ana ulaşım güzergahında yol yenileme ve yeni yol yapım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23