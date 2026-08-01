Kredi kartı kullanırken bu hatayı sakın yapmayın: Bütün hesabınız bir anda boşaltılıyor

Finans uzmanlarının değerlendirmelerine göre, ödeme sırasında en sık yapılan hatalardan biri POS cihazındaki işlem tutarını kontrol etmeden şifre girmek ya da temassız ödeme işlemini onaylamak. Bu dikkatsizlik, yanlış tutar tahsil edilmesi veya aynı işlemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi gibi sorunlara yol açabiliyor.