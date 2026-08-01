Kredi kartı kullanırken bu hatayı sakın yapmayın: Bütün hesabınız bir anda boşaltılıyor
Günlük alışverişlerde vazgeçilmez hale gelen banka kartı ve POS cihazı kullanımı, dikkat edilmediği takdirde büyük bir mali felakete kapı aralayabiliyor. Uzmanlar, ekran tutarını kontrol etmeden şifre giren vatandaşların yanlış çekimler ve çift ödemeler yüzünden anında zarara uğradığı konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle doğrudan vadesiz hesaba bağlı banka kartlarında yaşanan bu risklere karşı anlık bildirimlerin aktif edilmesi hayati önem taşıyor.