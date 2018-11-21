Yabancı yatırımcı ilgisi 'zirve' yaptı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan T.C Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini 26-28 Kasım'da İstanbul'da buluşturacak.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Boğaziçi Zirvesi'nin ilk yapıldığı yıldan bu yana üzerine koyarak büyüdüğünü belirterek, zirveye 9 yıl önce 21 ülkenin katılımı ile başladıklarını aktardı.

O dönem öncelikli amaçlarının komşu ülkelerle ticari bağlantıların geliştirilmesi olduğunu kaydeden Özgencil, ancak sonrasında dünyanın geri kalanından da yoğun bir taleple karşılaştıklarını aktardı. İlk yıllarda daha çok Körfez Bölgesi ve Kuzey Afrika’dan katılım aldıklarını dile getiren Özgencil, "İlk 5 yıl Avrupa’dan zirvemize katılım neredeyse hiç yoktu. Beş yılın ardından Avrupa’dan katılım oldukça arttı. Bu yılki organizasyona ise Avrupa ve Amerika'dan 30’a yakın ülke katılıyor. Ayrıca Kafkas ülkelerinden de katılım çok fazla. Toplamda ise 80 ülkeden katılım gerçekleşecek. Siyasetçiler, fikir önderleri, sanatçılar ve iş insanlarını dünya meselelerini, ekonomiyi ve geleceği konuşmak üzere İstanbul'da buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen dönemde Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara karşın zirvenin böylesine büyük bir katılımla gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Özgencil, "Türkiye’nin üzerindeki ekonomik saldırıları bertaraf ettiğini ve ekonomiye olan güveni göstermesi açısından uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özgencil, yurt dışında yaptıkları temaslarda Türkiye'ye olan ilginin ciddi oranda arttığını gördüklerini vurguladı.

Her yıl zirve hazırlıkları için 20’ye yakın ülkede toplantılar gerçekleştirdiklerini ve önemli karar vericilerle birlikte olduklarını belirten Özgencil, şunları kaydetti:

"Bu toplantılarda görüyoruz ki gelecek süreçte Türkiye’nin önü çok açık. Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke haline geldiğini ifade ediyorlar ve biz de ülkemizin iyi bir çıkış yapacağına inanıyoruz. Özellikle dolar ve avrodaki artıştan dolayı Türkiye'ye yatırım yapmak avantajlı hale geldi. Bizim için en önemli şey kurların istikrarlı hale gelmesi olacaktır. Tüm sorunlara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta duruyor ve yurt dışından yatırım yapmayı bekleyen çok fazla yatırımcı yakın bir ilgi ile takip ediyor."

Özgencil, bu yıl yapılacak olan zirveye 7 ülkeden resmi ticari heyetlerin katılacağını 600'ü yabancı 2 bin kişinin üzerinde bir katılım olacağını bildirdi. Zirvenin geçmişinde önemli iş anlaşmalarının imzalandığını dile getiren Özgencil, geçmiş 8 yıla bakıldığında toplam 1,7 milyar dolarlık iş anlaşmasının imzalandığını kaydetti.

Özgencil, "Ancak bunlar sadece bizim bildiğimiz, bize haber verilen anlaşmalar. Bunların haricinde çok daha fazla anlaşmanın imzalandığını düşünüyoruz. Bir salonda paneller olurken diğer salonlarda yatırımcılar ve işadamları çeşitli görüşmeler gerçekleştirip sonrasında irtibata geçiyorlar. Bu sene de 300-400 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanabileceğini düşünüyoruz. Orta Doğu bölgesi özellikle gayrimenkulle çok ilgili. Bunun yanında turizm ve hizmet sektörüne yatırım yapmak istiyorlar. Hatta önümüzdeki dönemde bazı satın almalar görebiliriz. Avrupa'dan ise enerji yatırımlarına yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

9 yıldır Türkiye’nin dünyaya tanıtımını yapmak ve farklı ülkelerden kişileri buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Özgencil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu organizasyona 2009 yılında başladık. İstanbul’u uluslararası normlarda bir buluşma noktası haline getirmeyi hedefledik. 2010 yılından itibaren 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdik. 2016'daki hain darbe girişimi sonrası tekrar Cumhurbaşkanlığı himayesine geçtik. Ancak şunun altını çizmek isterim ki biz devletten bu proje ile ilgili hiçbir maddi destek almadık. Devlet zaten manevi himayesine alarak bizi onurlandırdı. Önemli olan devletten para istemeden, yurt içi ve yurt dışı sponsorlarla bu büyüklükte zirveleri yapabilmek. Her şeyi devletten beklememek lazım."









