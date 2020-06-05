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Aktüel

Yabancı uyruklu şahsın testi pozitif çıktı, 3 apartman karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, kendi oturduğu apartman ile birlikte akrabalarının oturduğu 2 apartman karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:15:23 -
Yabancı uyruklu şahsın testi pozitif çıktı, 3 apartman karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, kendi oturduğu apartman ile birlikte akrabalarının oturduğu 2 apartman karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanda oturan yabancı uyruklu şahsa, yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile gittiği hastanede korona virüs tanısı konuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında şahsın oturduğu apartman ile akrabalarının oturduğu 2 apartman olmak üzere 19 dairenin bulunduğu 3 apartman karantinaya alındı. Apartmanların giriş ve çıkışlarına polis şeridi çekilirken, apartmanlara giriş ve çıkışa ise izin verilmiyor.


Öte yandan, polis ve bekçilerde bina önlerinde nöbet tutuyor.

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