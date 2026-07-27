Yürekler ağızlara geldi! Balkonda yemek pişirirken tüp patladı
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Mersin Erdemli'de bir apartman dairesinin balkonunda yemek pişirildiği sırada tüp patladı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde 7’nci kattaki dairenin balkonunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Koyuncu Yeni Merkez Camii yanındaki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonunda küçük tüple yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Müdahale edilirken tüp patladı. Durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilirken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile fertleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.