  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenskiy ABD’nin oyuncağı mı oldu? Ukrayna’ya misilleme yolda Rus vanası kapanınca olanlar oldu: Avrupa'da gaz sancısı! Arıkan, piknikte konuştu: Hikaye anlatmıyoruz! İlk seçimde iktidarız Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum Hamaney sırra kadem bastı: Dünyayla irtibatını kesti! Her taraf mayınlarla doluydu: Hürmüz Boğazı’nda korkulan oldu Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar! Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş Skandal çağrı: Türkiye’ye karşı PKK’yı silahlandırın
Yaşam Yürekler ağızlara geldi! Balkonda yemek pişirirken tüp patladı
Yaşam

Yürekler ağızlara geldi! Balkonda yemek pişirirken tüp patladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Mersin Erdemli'de bir apartman dairesinin balkonunda yemek pişirildiği sırada tüp patladı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 7’nci kattaki dairenin balkonunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

 

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Koyuncu Yeni Merkez Camii yanındaki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonunda küçük tüple yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Müdahale edilirken tüp patladı. Durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilirken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile fertleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

 

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yangın çıkan evde kurşun izlerine rastlandı! 6’sı çocuk 8 kişi ölü bulundu
Yangın çıkan evde kurşun izlerine rastlandı! 6’sı çocuk 8 kişi ölü bulundu

Dünya

Yangın çıkan evde kurşun izlerine rastlandı! 6’sı çocuk 8 kişi ölü bulundu

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu
Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Dünya

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Muğla'da bir orman yangını daha
Muğla'da bir orman yangını daha

Yerel

Muğla'da bir orman yangını daha

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!
Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

Gündem

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

İzmir'de korkutan yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü!
İzmir'de korkutan yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü!

Yerel

İzmir'de korkutan yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23