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Spor Üst üste 3’üncü, toplamda 5’inci şampiyonluk! Tour de France’ta Pogacar fırtınası
Spor

Üst üste 3’üncü, toplamda 5’inci şampiyonluk! Tour de France’ta Pogacar fırtınası

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Üst üste 3’üncü, toplamda 5’inci şampiyonluk! Tour de France’ta Pogacar fırtınası

2026 Fransa Bisiklet Turu’nu (Tour de France) UAE Emirates-XRG takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 2026 Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France) zafer bir kez daha Tadej Pogacar’ın oldu. Organizasyonun 21'inci ve son etabı, Paris'te yapıldı.

 

Pogacar, genel klasmandaki 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı.

 

Sloven bisikletçi, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda 5'inci (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) şampiyonluğunu elde etti.

 

Genel klasmanda Belçikalı Remco Evenepoel ikinci, Meksikalı Isaac del Toro ise üçüncü sırayı aldı.

Turun son etabında bitiş çizgisini ilk sırada Hollandalı bisikletçi Mathieu van der Poel geçti.

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