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Gündem 'Yabancı uyruklu hastaların tedavi giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' iddiası! DMM'den jet açıklama geldi
Gündem

'Yabancı uyruklu hastaların tedavi giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' iddiası! DMM'den jet açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-11 22:40:00 -
'Yabancı uyruklu hastaların tedavi giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' iddiası! DMM'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından ‘Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek.’ iddiasına ilişkin olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek.' iddiası doğru değildir" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek.’ iddiası doğru değildir. İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: DHA

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