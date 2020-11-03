Yabancı uyruklu arama kurtarma gönüllüleri, vefa borçlarını ödemek için özveriyle çalışıyor

İZMİR (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - İzmir'deki depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı uyruklu gönüllüler, enkaz altındakilerin kurtarılması için çaba sarf ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, kente çok sayıda resmi ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekibi geldi.

Bunlardan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi, bünyesindeki yabancı uyruklu görevli ve gönüllülerle dikkati çekiyor.

Arnavutluk, Suriye, Mısır ve Afganistan'dan 4 kişinin yer aldığı ekip, enkaz altındakilerin hayata tekrar tutunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında fedakarca görev alıyor.

- "Minnettarlığımızı ifade etmek için koştuk geldik"

Ekipte görev alan Arnavutluk vatandaşı Andi Mimini, AA muhabirine, eğitim için geldiği Türkiye'de İHH ile tanıştığını, 4 senedir de afet yönetimi koordinatörlüğü yaptığını söyledi.



İzmir depremini Bursa'da çok şiddetli hissettiklerini anlatan Mimini, deprem sonrası hemen İzmir'e geldiklerini ifade etti.



Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Mimini, "Yakın geçmişte Arnavutluk'ta deprem olmuştu. Türkiye, devlet ve millet olarak orada bizim yanımızda bulundu. Biz de bundan çok memnuniyet duyduk. Yardım sırası şimdi bize geldi. Arnavutlar olarak diğer gönüllü arkadaşlarımızla minnettarlığımızı ifade etmek için koştuk, geldik, çalışmalara katıldık." diye konuştu.

- "Allah yolunda buradayız"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü'nde öğrenci olan Suriyeli Alaa Eddin Darwish ise insanları kurtarmak için İzmir'e geldiklerini ve dün 2 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardıklarını anlattı.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Darwish, "Allah yolunda buradayız. Türk milletine teşekkür etmek için buradayım." dedi.