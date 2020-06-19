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Aktüel

Yabancı uyruklu 10 kişilik grup birbirine girdi, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 10 kişilik yabancı uyruklu bir grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:16:48 -
Yabancı uyruklu 10 kişilik grup birbirine girdi, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 10 kişilik yabancı uyruklu bir grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesi Çeşme Meydanı mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 10 kişilik grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce 10 kişilik grup birbirine girdi. Kavga esnasında ise üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, bir kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı.


Yaralı kişi korkuyla olay yerinden kaçarken, birbirine giren grup üyeleri de kavga sonrasında kayıplara karıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, olay sonrasında kaçan yaralıya ulaşamadı. Polis ekiplerince çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurularak, kavgaya karışan şahısların tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

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