Yabancı kadın futbolcular Hakkari'de mutlu

HAKKARİ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Hakkarigücü'nün 4 yabancı futbolcusu, takımın başarısı için çaba harcıyor.

Geçen yıl büyük başarı göstererek TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü'ne ligde başarılı olması için 3'ü Gürcü, biri Kazak 4 futbolcu transfer edildi.

Takıma geldikleri günden itibaren arkadaşlarıyla uyum sağlayan Gürcü futbolcular Kristina Bakarandz, Teona Bakradze ve Tamari Tatuashvili ile Kazak Shokhista Khodjasheva gösterdikleri performansla kentte futbolseverlerin takdirini kazandı.





- Timur: "Yabancı oyuncuları buraya getirmek kolay olmadı"





Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır kadın liglerinde mücadele ettiklerini söyledi.

Geçen sene birinci lige yükseldiklerini belirten Timur, şunları aktardı:

"Büyük mücadele sonucunda yükseldik. Bu sene de takviyelerimiz oldu. Ligin temposuna ayak uydurmak için yabancı uyruklu oyuncularımız geldi. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız, ligde kalıcı olmak. Yabancı oyuncuları buraya getirmek kolay olmadı. Çünkü Hakkari farklı bilinen bir yerdi. Buraya gelip insanların onlara karşı bakış açısını gördükten sonra buradan gitmek istemiyorlar. Onların takıma sunmuş olduğu katkı büyüktür"





- Tatuashvili: "Bizi çok seviyorlar"





Gürcü kadın futbolcu Tamari Tatuashvili de 7 yıldır Türkiye'de olduğunu ve bu yıl Hakkari'ye transfer olduğunu belirterek, "Burada futbol oynamak farklı bir duygu. Çünkü insanlar futbola çok değer veriyor. Kadınların futbolu bu kadar sevdiği başka bir yer görmedim. Hakkari'de tribünler doluyor." ifadelerini kullandı.

Kentte vatandaşların kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğunu dile getiren Tatuashvili, "İnsanlar çok farklı davranıyorlar, bizi çok seviyorlar. Bizi herkes tanıyor. Çarşıya çıkınca herkes ismimizi söylüyor." diye konuştu.

Kristina Bakarandz ise kenti çok sevdiğini ve buraya alıştığını ifade ederek, "Hakkari'de çok mutluyum. İlk geldiğimiz günden beri bizimle çok ilgileniyorlar, 'Nasılsın, ne yapıyorsun, bir isteğiniz var mı' diye. Takım için her şeyi yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Teona Bakradze de 2 yıldır Türkiye'de olduğunu ve 3 ay önce Hakkari'ye transfer olduğunu belirterek, burada bulunmaktan keyif aldığını söyledi.

Kazak Shokhista Khodjasheva ise kenti çok sevdiğini ve beğendiğini anlattı.



