Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı davası

İSTANBUL (AA) - Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada, eski futbolcu Ümit Karan tanık sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek ve İskender Çam ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, önceki celse tanık sıfatıyla çağrılanların dinlenmesiyle başlandı. Eski futbolcu Ümit Karan da tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ümit Karan, sanıklardan Değer Okşar’ı yıllardır tanıdığını, diğer sanıklarla da futbol camiasından tanışıklığının olduğunu belirterek, "Biz Değer Okşar ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim. Beni müştekilerden Hugo Rodallega Martınez ile tanıştıran Değer Okşar’dır. Gece kulübüme gelirlerdi. Muhabbet esnasında Martınez’e 'Seni Galatasaray’a getirelim.' şeklinde sözler söyledim. Hasan Şaş’a Martınez’i Galatasaray’a alması için teklifte bulundum ancak yaşının tutmadığını söyleyerek almadılar." dedi.

Karan, Değer Okşar ile gayri resmi ortaklığının devam etmediğini ve futbol hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

Tanık ifadelerinin ardından sanık ve mağdur avukatları söz alarak davaya ilişkin taleplerde bulundu.

Mahkeme heyeti, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen sanık Hurşit Ünözkan hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 6 futbolcunun "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, yabancı futbolculara icra takibi başlattığı öne sürülen sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", sahte tebligatları yaptığı ileri sürülen iki posta memurunun ise "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.





