Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bundan sonra da parasal genişlemesine devam edeceği öngörüsünde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, politika faizini 325 baz puan düşürerek 16,50'ye çekti.



Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faiz kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'den 300 baz puanlık indirim beklediklerini, yapılan 325 baz puanlık indirimin beklentilere çok yakın olduğunu söyledi.

Rendell, faiz indiriminin enflasyondaki düşüş eğiliminden sonra gerçekleştiğini ifade ederek, bankanın, güçlü kredi büyümesini teşvik ederek ekonomik aktiviteyi canlandırmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

TCMB'nin bundan sonra da parasal genişlemesine devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, enflasyonun bundan sonra da düşüş gösterebileceğini ve TL'de geçen yıl yaşanan değer kaybına dair etkilerin çok azaldığını söyledi.

Rendell, TL'deki istikrarın devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin ekim ayında da faizlerde indirime gidebileceğini vurguladı.





- "Faiz indirimi bundan sonra da masada"





Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de politika faizinin yüzde 12,50 seviyelerine kadar indirilebileceğini belirterek, "Faiz indirimi bundan sonra da masada. Politika yapıcılar özellikle enflasyona karşı çok hassas." dedi.

Tuvey, dünyanın önde gelen merkez bankalarındaki genişlemeci politikaların TCMB'nin bugünkü kararında etkili olduğunu, genişlemeci politikanın bundan sonra da devam edeceğini aktararak, enflasyonun tek haneli seviyelere ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.





- "325 baz puanlık indirim olunca piyasalar rahatladı"





Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise piyasaların, bu sabah 400 baz puanlık bir indirimi fiyatladığını ancak 325 baz puanlık indirim olunca rahatladığını söyledi.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, 275 baz puanlık indirimin son günlerde geçerliliğini yitirdiğini ifade ederek, indirimin 400 baz puanlık beklentinin altında gerçekleştiğine dikkati çekti.



Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de bugünkü faiz kararının politika yapıcıların, piyasa beklentilerini hesaba kattığını ve bundan sonra faizleri çok düşük seviyelere indirmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.