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Medya Yabancı dizi
Medya

Yabancı dizi

Yabancı dizi izle | Ülkemizde son senelerde yabancı dizileri takip edenlerin sayısı bir hayli arttı. Bu diziler tv platformlarından, internetten izlenebiliyor. Bu dizilerde ise müstehcenlik, ahlaksızlık diz boyu. Gençlerin tertemiz zihinlerini yıkayan bu yapımların çoğu ise dinimize düşman. Anne ve babaların çocuklarını bu sözüm ona yabancı dizi alışkanlığından korumaları gerekiyor. Elbette yerli yabancı dizi ve film seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Popüler diye her şey izlenmez. Türk aile yapısına kesinlikle uymayan bu yapımları yayınlayanlar da en az onlara imza atanlar kadar suçlu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:37:00 - 2020-09-17 10:51:34
Yabancı dizi

Son senelerde özellikle gençler arasında yabancı dizi izleme alışkanlığı oluştu. Dünyanın dört bir yanında yayınlanan bu diziler kesinlikle Türk örf ve adetlerine uygun değil. Vakit geçirmek için tv ve bilgisayar karşısına geçen gençler kaliteli, öğretici bir şeyler izleyeceklerini zannediyorlar. Aslında yayınlanan bu dizilerin her biri ahlaksızlık kokuyor. Kadın bedeninin teşhir edildiği, şiddetin yer aldığı, çarpık ilişkilerin bulunduğu, eşcinselliğin normalleştirildiği bu yapımlardan çocukları, gençleri korumak gerekiyor.

Bazı yabancı dizi ve filmlerde Türk ve islam düşmanlığı işleniyor. Türkleri, köhneleşmiş zihniyetleriyle barbar olarak göstermeye çalışan bu yapımlar kendi ahlaksızlıklarını böyle gizleyebileceklerini sanıyor. Bu hususta ailelere son derece büyük iş düşüyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi bu ahlaksız işlerden uzak tutmalıyız. İzledikleri dizileri normalleştirmek, oradaki hayatlara özenmek hem çocuklarımız hem de geleceğimiz için son derece acı manzaralara yol açacaktır. Küçük yaşta evlatlarımızı bu ahlaksızlıklara karşı uyarmalıyız.

Yerli yapım kaliteli işler var

Dizi ve film kültürü olan aileler yerli ve yabancı ahlaksız yapımlarını izlemek zorunda değil. Türk aile yapısına uygun, bizden hikayelerin yer aldığı ahlaklı yapımlar bulmak mümkün. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler kaliteleri ve işledikleri konularla ahlaksızlığa çanak tutmuyor. Hem dönem dizileri hem de günümüz hikayelerinin yer aldığı bu diziler beyinleri yıkamak yerine gençlere pek çok şey öğretiyor. 

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