Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları son dakika açıklandı Son dakika haberleri: Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri:ÖSYM tarafından 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenen 2019 YDS-2 sonuçları için geri sayım başlamıştı. ÖSYM 2019 Yabancı Dil Sınav sonuçları YDS-2 sınav sonuçlarını açıkladı. Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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