Yabancı dijital medya platformlarına soğuk duş! MHP kanun teklifi verdi

MHP, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Buna göre yabancı menşeli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 12,5 olacak.

MHP’den aralarında Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max ve MUBI gibi birçok yabancı dijital medya platformunu ilgilendiren flaş bir adım atıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı menşeli firmalara uygulanan vergi oranının yüzde 12,5'e çıkarılmasının, yerli firmalar için ise mevcut uygulamanın sürdürülmesinin hakkaniyetli bir yaklaşım olacağı vurgulandı.Gerekçede, bunun Türk firmalarının pazar içerisindeki etkinliğini artıracağı, yeni girişimlere de teşvik sağlayacağı belirtildi.

Yerlilerin vergi oranı düşük olacak

Teklif ile Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "verginin konusu"nu içeren ilgili maddesinde değişiklik öngörülüyor.
Buna göre, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, program sağlayıcı ya da uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynatılmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden vergi alınacak.
Yabancı menşeli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 12,5, yerli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olacak.
Kanun teklifinin Meclis’ten geçmesinden sonra içerikleriyle sürekli tartışmalara neden olan yabancı dijital medya platformlarının nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

Çılgın

Boş teneke toplumda bir karsiliginin olmadığını görünce ortaya çıkıp sallayıp duruyor yarinda abd ye rusyaya yunana savaş açalım İnterneti komple kaldıralım ay a çıkıp feth edelim demeye başlar

ASABI

IyIKI VARSIN BAHCELI AMA COK GEC KALINDI COOK GEC
