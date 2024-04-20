Yaban mersininin faydaları nelerdir? Dünyanın en çok tüketilen mavi yemişi, kapış kapış alınıyor

Anavatanı Kuzey Amerika olan ve ülkemizde Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan yaban mersini meyvesi sağlığa son derece faydalıdır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve kansere karşı korunmak isteyenler tarafından da tercih edilir. Hafızayı güçlendirerek beyin sağlığını koruyan yaban mersini unutkanlığa da iyi gelir. Düşük kalorili oluşuyla bilinen yaban mersini diyet yapan ve sağlıklı beslenen kişiler tarafından ara öğün olarak tüketilir.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

Unutkanlığı önler: İçeriğindeki A,B,C vitaminleri, antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi önemli besin öğeleri sayesinde yaban mersini beyin hücrelerini ve sinirlerini koruyarak hafızayı güçlendir. Özellikle alzheimer gibi giderek artan bir hastalığa karşı koruyucudur. Çalışmalara göre düzenli yabanmersini tüketen çocukların öğrenme kapasitesi de yükselmektedir.

Kan şekerini düzenler: Tip 2 diyabet ve insulin direncinde salgılanan düzensiz kan şekerini düzenler. Tabiki bu soruna özgü diyet programı uygulanmalıdır ama araştırmalara göre düzenli yabanmersini tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha düzenli kan şekeri salgılanıyor.

Doğal sakinleştirici: Yaban mersini enerji metabolizmasını düzenleyici ve sakinleştirici özelliğiyle adeta doğal antidepresandır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göz sağlığına faydalı: İçeriğinde bulunan yüksek orandaki antosiyanin sayesinde görme kaybını önleyici özelliğe sahiptir. Katarakt, miyop, göz kuruluğu ve hatta enfeksiyonlara karşı koruyabilmektedir.

Sindirim sistemini düzenler: Yaban mersini lif zengini içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık problemi olanlarda oldukça etkili olur. Ayrıca tam bir bakır deposu olduğundan tüketildiğinde sindirimi hızlandırır.

Kalp sağlığına iyi gelir: Öncelikle yaban mersini yüksek lif oranı ve antioksidan sayesinde kolesterol seviyesini düşürücü özelliğe sahiptir. Yaban mersini bu nedenle kalp sağlığını koruyarak düzenli tüketen kişilerin kalp hastalıklarından korunmalarını sağlar.

İdrar söktürücü: Yaban mersini doğal antibiyotik özelliğiyle idrar yollarında bulunan ve enfeksiyona neden olan bakterileri temizleyerek idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur.

Kansere karşı koruyucu: C vitami bakımından zengin oluşu ve içeriğindeki kanser düşmanı bileşenler sayesinde özellikle kolon, rahim ve karaciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

YABAN MERSİNİ NASIL KURUTULUR?

Evde pratik şekilde yaban mersini meyvelerini kurutup hem mevsiminden sonra sağlıkla tüketebilir hem çayını demleyerek içebilirsiniz. Yaban mersini meyvelerini kurutmak için öncelikle tüm meyveleri iyice yıkamamız gerekiyor. Yıkadığınız yaban mersini meyvelerini kurumaları için geniş bir havlu veya bezin üzerine tek sıra halinde yayarak 15-20 dakika kadar kurumalarını bekleyin. Ardından yaban mersinlerini pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizerek 200 dereceye ayarladığımız fırına koyun. Son olarak yaklaşık 3 saat boyunca fırında yaban mersinlerini kurutun.

YABAN MERSİNİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Kurutulmuş yaban mersini

Su

Frenchpress

Hazırlanışı

2 tatlı kaşığı yaban mersinini frenchprese koyarak üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edilir. 15 dakika kadar demlemeye bırakılır. Demleme süresini 15 dakikadan fazla tutmamaya özen gösterin aksi takdirse acılaşabilir.