Yaban mersini ile cilt bakımı nasıl yapılır? Çok küçük kırmızı lekeleri olanlar dikkat: Öyle önemli, faydalı ki...

Erken yaşlanmayı hiç kimse istemez!

Cildinizi korumak ve yaşlanma belirtileri ile savaşmak için cildinize iyi bakmanız gerekir. Kırışıklıklar, ince çizgiler cildin yaşlandığının en net belirtisidir. Cildinizin kırışmasını engellemek için bakım yaparken bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Bu kurallara uygun olarak yapacağınız cilt bakımı sayesinde her zaman genç ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Cildinizin genç kalmasını sağlamak için belirli bir cilt bakım rutinini uygulamanız gerekir. Ancak cilt bakımı yaparken de bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Bu kurallara dikkat ettiğinizde cildinizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte yaşlanma karşıtı bakım yaparken dikkat etmeniz gereken cilt bakım kuralları ve doğal besin ile çözüm...

Yaban Mersini Nedir? Nerede Yetişir?

Yaban mersini Kuzey ve Güney Yarım kürenin ılık olan yerlerinde yetişir. Türkiye'de yaban mersininin diğer adı da keçiyemişidir. Bazı bölgelerde de ismi çalı çileği, çoban üzümü, kuş üzümü veya lifora adlarıyla da bilinmektedir. Böbrek dostu sebzeler denilince ise ilk sırada sarımsak, yaban mersini ve karnabahar yer alıyor...

Yaban mersini en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetişir. Eylül ayında toplanır ve kış boyunca tüketilir. Yaban mersinin kış meyvesidir. Kırmızı diğer meyveler yaz meyvesidir. Yaban mersininin kış meyvesi olması diğer meyvelerden ayırmaktadır. Yaban mersininde bulunan C vitamini ve antioksidanlar, kolajen üretimine destek sağlar, Mavi mor bir rengi vardır. Ve şekil olarak üzüme benzemektedir. Yabani olarak yetişme şeklinden dolayı da ahududu ve böğürtlene benzemektedir.

Yaban Mersininin Özellikleri ve İçerikleri Nelerdir?

Yaban mersini küçük tanelidir. Ve etli bir meyvedir. Hem tatlı hem ekşi bir tadı vardır. İçinde çok vitamin ve mineral vardır. Ve içinde şeker, pektin, tanen ve boyayıcı etkiye sahip mirtillin bulunmaktadır. Yaban mersininde antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko, A, B ve C vitaminleri ile pek çok sağlık sorununa karşı etkilidir. Yaban mersininin lif oranı yüksek olduğu için de çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. "Yaban mersini, bol miktarda antosiyanin pigmenti de dahil olmak üzere çok sayıda fitokimyasal içerir. Yaban mersinini hem sağlığınız için hem de cildiniz için kullanabilirsiniz. Vücutta meydana gelen kırmızı noktalar farklı tipte olabilir. İşte yaban mersini ile çözüm...

Bilimsel çalışma sonuçlarına göre: "Yaban mersini ve ıspanak, romatoid artrit semptomlarını iyileştirdiği ve ruh sağlığımızı arttırdığı ortaya çıktı...

Yaban Mersininin Cilde Faydaları Nelerdir?

Yaban mersininin içindeki antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerini korur ve güçlendirir.

Yaban mersini iltihap giderici etkisiyle patojenlere karşı dayanıklılığı arttırır.

Yaban mersininin içinde A vitamini vardır. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatmaktadır.

İçinde B vitamini olduğu için cildin canlı, parlak ve pürüzsüz bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

C vitamini açısından zengindir. Ve bu sebeple cildin nemini korur ve hücre yenilenmesini hızlandırmaktadır.

Cildinizdeki yağ oranını dengeler sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Ciltteki lekeleri giderir ve renk eşitsizliklerini dengelemektedir.

Yaban Mersini ile Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Yaban mersinini tükettiğinizde vücudunuz için çok faydalıdır. Günde bir avuç tüketebilirsiniz. Aynı zamanda diyet yapan kişilere de tavsiye edilmektedir. Ve cilt bakım rutinlerinin de vazgeçilmesidir. Yaban mersinini cildinize sürerek cilt maskesi yapabilirsiniz. Fakat bu meyve cildinizi boyayabilir dikkatli olmasınız. Bundan dolayı yaban mersinini cildinizi uygulamak için meyve özünü içeren bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ve içinde yaban mersini özü olan cilt bakım ürünlerini kullanırsanız meyvenin faydalarının yanında diğer bileşenleriyle de cilde daha fazla faydaları olacaktır. Kokusu da çok hoş olduğu için keyifli bir kullanım sunmaktadır.

Yaban Mersininin Zararları ve Yan Etkileri Var Mıdır?

Yaban mersininin çok faydası olduğu gibi fazla tüketilirse zararları da vardır. Bazı kişilerin alerjik reaksiyonu olabilir bu yüzden fazla tüketmemeleri tavsiye edilir. Ve olması gerekenden daha çok tüketilirse fazla kilo kaybına sebep olur. Ve sindirim bozukluğu, kan şekerinin düşmesi gibi sorunlar da görülebilir. Yaban mersininin inceltici etkisi olduğu için kadın regl dönemlerinde tüketilmesi tavsiye edilmez. Kan sulandırıcı etkisi sebebi ile yakın zamanda ameliyat olacak kişilerin de yaban mersini tüketmemesi gerekmektedir.

Yaban mersini meyvesinin direkt olarak cilde uygulanması cildi boyayabileceği için ve meyvenin içinde asit olduğu içinde cilde zarar verebilir. Fakat cilt bakım ürünlerinin içinde kullanılması herhangi bir yan etkiye sebep olmamaktadır. begonya.com'a göre: Aynı zamanda başka yağlar ve doğal içerikli ürünler ile karıştırılarak da maske elde edilebilir. Yaban mersini maske çeşitleri şu şekildedir;

Parlak Bir Cilt İçin Yaban Mersini Yüz Maskeleri

Yaban mersini kullanarak yapabileceğiniz maske tariflerini sizler için sıraladık…

Besleyici Yaban Mersini Maskesi

Cildinizin daha sağlıklı olması için yaban mersinli maske oluşturabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler bir fincanın dörtte biri kadar yaban mersini, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve baldır. Bütün malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. Cildinize süre 20 dakika kadar bekletmelisiniz. Sonrasında cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Yaban Mersini Yoğurt Maskesi

Yumuşak yaban mersinlerini iyice bağdaşana kadar karıştırmalısınız. Sonrasında yağsız ya da az yağlı yoğurt ile yaban mersinini iyice karıştırmalısınız. Maskeyi cildinize sürebilirsiniz. Bu maske cildin hasar görmüş tabakasını parçalayacaktır. Maskeyi 20 dakika yüzünüzde bekletmelisiniz. Süre sonunda yüzünüzü soğuk su ile yıkayınız.

Yaban Mersini ve Aloe Vera Maskesi

Yaban mersini ve aloe verayı karıştırarak elde edeceğiniz bu maske gözaltı morluklarına harika bir çözümdür. Bu maskeyi hazırlamak için yapmanız gereken yaban mersininin içine aloe vera jelini eklemektir. Gözaltınıza yavaşça sürüp kısa bir süre bekletiniz. Süre sonunda ılık su ile cildinizi yıkayabilirsiniz.

Yaban Mersini ve Limon Maskesi

Eğer yağlı bir cilt yapısına sahipseniz limon ile sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler yaban mersini, yulaf, badem ve limon suyudur. 4 adet yaban mersinini inceltilip toz haline getirilen yulaf, badem ile karıştırınız. Ve limon suyu da ekleyiniz. Cildinize uygulayabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika cildinizde beklettikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Yaşlanma Karşıtı Yaban Mersini Cilt Maskesi

Yaban Mersini ile Cilt Bakımı yazımızda sizlere aktardığımız yaban mersini maskesi ile yaşlanma belirtilerini geciktirebilirsiniz. Gerekli olan malzemeler çeyrek fincan yaban mersini, E vitamini, aloe vera, zeytinyağı, bal, çeyrek fincan yulaf ezmesi ve kil. İlk olarak çeyrek fincan yaban mersinini blenderdan geçirmelisiniz. E vitaminini ekleyip. Aloe vera, zeytinyağı ve balı da çeyrek çay kaşığı ve çeyrek fincan yulaf ezmesi, kil eklemelisiniz.

Yaban mersini, E vitamini, zeytinyağı ve bal kuvvetli anti oksidanlardır. Bu meyveler C vitamini ile desteklendiğinde harika bir yaşlanma karşıtı maske elde edilir. Maskeyi cildinize sürmeden önce güzelce karıştırmalısınız. 15 dakika cildinizde beklettikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Ve maskeyi bir kere kullandıktan sonra kalanını saklamayın. Tekrar kullanmayınız. Sabah tekrar yapın.

Gül Suyu ve Yaban Mersini Maskesi

Gül suyu cildimiz için çok faydalıdır. Yaban mersini, gül suyu, bal ve beyaz kil ile birlikte güzel bir maske elde edebilirsiniz. İlk olarak bir kaşık gül suyu ve balı karıştırmalısınız. Üzerine 1 yemek kaşığı beyaz kil ve rendelediğiniz yaban mersinlerinden ekleyiniz. Bütün ürünleri karıştırınız. Cildinizi temizleyip kuruttuktan sonra cildinize sürebilirsiniz. 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayınız.

Yaban Mersini ile Cilt Bakımı yazımızda yaban mersini nedir, nerelerde yetişir, cildimize ve vücudumuza faydaları nelerdir, yaban mersini ile yapılacak cilt maskeleri konularına değindik. Yaban mersini meyvesini tüketmeyi vücut ve cilt sağlığınız için ihmal etmeyiniz.

Diğer tarif:

Daha sağlıklı cilde sahip olmanızı kısa sürede sağlar. Eğer yaban mersini ile ilgili cilt baskım maskesi yapmak isterseniz yarım su bardağı Yaban Mersinini bir çorba kaşığı zeytinyağı ve balla pürüzsüz olana kadar karıştırın. 20 dakika boyunca uygulayın ve ılık su ile yıkayın.

Aniden Oluşan Cilt Lekelerinin Sebebi

Kırmızı lekeler daha çok şeker hastalarında sıkça görülmektedir. Şeker hastalarında görünen kırmızı lekeler kendini kaşıntı ve deri dökülmesi ile de gösterebilmektedir. Aniden oluşan kırmızı lekelerin diğer en yaygın sebebi de stres kaynaklı durumlardır.

Stresten çıkan kırmızı lekeler- Aniden Oluşan Cilt Lekelerinin Sebebi

Aniden oluşan kırmızı lekelerin diğer en yaygın sebebi de stres kaynaklı durumlardır. Ağır depresif durumlar, psikolojik rahatsızlıklar, dönem dönem yaşanan stresli durumlar aniden kırmızı lekelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Vücuttaki kırmızı yuvarlak lekeler

Vücutta çıkmış olan bu yuvarlak kırmızı lekeler gül hastalığının habercisi olabilmektedir. Vücutta pembeye yakın ve güle benzeyen lekeler ortaya çıkmaktadır. Bu lekeler de gün geçtikçe yayılma eğilimindedir. Bu şekilde gül hastalığı ortaya çıkmakta ve bu lekeler bu hastalığı işaret edebilmektedir.

Yaban mersini yağı cilde faydaları- Yaban mersini cilt lekeleri

C vitamini yönünden zengin olması ile cildin nemini koruyor ve hücre yenilenmesini hızlandırıyor.

Ciltteki yağ oranını dengeleyerek sivilce ve akne oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

Lekelerin giderilmesine ve renk eşitsizliklerinin dengelenmesine katkı sağlıyor.

Genç kalmak bu kurallara dikkat!

Cildinizin erken yaşlanmasını önlemek istiyorsanız cilt temizliği yaparken kullandığınız suyun ısısına dikkat edin.

Cildinizi her gün cilt tipinize uygun bir temizleyici ile temizleyin ve ardından yine cilt tipiniz uygun bir nemlendirici kremle cildinizi nemlendirin.

Cildinizin kırışmasını istemiyorsanız cilt bakım rutinine mutlaka cilt bakım serumlarını dahil edin.

C vitamini serumlar cildi besler, onarır ve canlandırır. C vitamini serumların desteğiyle cildinize gençlik aşılayabilirsiniz.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Cildinizin hep genç kalmasını istiyorsanız cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekir. UV ışınlarından korunmayan ciltler çok erken kırışır. Ayrıca ciltte koyu lekeler meydana gelir.

Genellikle sadece yaz aylarında güneş kremi kullanılır. Ancak cildin yaşlanmasına sebep olan güneş ışınlarından korunmak için her mevsim güneş kremi kullanmanız gerekir.

Her gün dışarı çıkmadan 20-25 dakika önce güneş kremini sürerek cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyabilir ve erken yaşlanmasını önleyebilirsiniz.