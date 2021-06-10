Yaban Keçisi avı 48 bin TL’den ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Divriği Çengelli Avlağı’nda ve Hafik/Gürlevik Genel Avlağı’da 2’şer olarak açıklanan Yaban Keçisi acentelerinin av turizmi kapsamında 28 bin 400 TL muhammen bedelle ihaleye katılmaları gerekiyor. Yine Suşehri Genel Avlağı’da bulunan 2 kotalık Yaban Keçisi için ise 48 bin TL muhammen bedel ile ihaleye katılmaları gerekiyor. Acente kotalarının ihalesi 22 Haziran 2021 Salı günü 11.20’de başlayacak olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

İhaleler; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya Adresinde İhale toplantı salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ