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Yerel

Yaban keçileri,bu kez kurumların bahçesine kadar geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde son günlerde sıklıkla görülen yaban keçileri, bu kez aralarında hükümet konağının da olduğu kurumların bahçesine kadar gelmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:29:44 -
Yaban keçileri,bu kez kurumların bahçesine kadar geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde son günlerde sıklıkla görülen yaban keçileri, bu kez aralarında hükümet konağının da olduğu kurumların bahçesine kadar gelmesi dikkat çekti.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de korona virüsle ilgili alınan tedbirlerle son aylarda sokakta bulunan vatandaş sayısı azalması ile yaban keçileri de mahalle içlerine kadar gelmeye başladı. Son 2 ayda özellikle sık sık mahalle aralarına gelen yaban keçileri bu kez, resmi kurumların bahçesine kadar girdi. İlk önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bahçesine giren yaban keçileri daha sonra Kaymakamlık ile diğer kurumların yer aldığı Hükümet Konağı’nın bahçesine kadar geldi. Bir süre borada dolaşan hayvanlar,görevde olan kurum personelleri tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.


İlçe halkın yaban keçilerini koruduğunu ve doğal yaşama karşı duyarlı olduğunu aktaran Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, “Çemişgezek ilçemizin sembolü olan dağ keçileri bu gün kurumumuzu ziyarete geldi. Bizde bu güzel anları cep telefonumuzla görüntüledik” dedi.

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