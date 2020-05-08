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Aktüel

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır’da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:50:22 -
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır’da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.


Iğdır DKMP Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğada yem bırakıldı. Ekipler, sokaklarda yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya mama ve su bıraktı.


Yapılan yazılı açıklamada, “Bu zorlu süreçte sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için günlük olarak mama takviyelerimiz devam etmektedir” denildi.

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