0553 313 94 23

Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı

Diyarbakır’ın Silvan ve Kulp ilçeleri arasında bulunan Yavuz mezrasında yaban domuzları, 17 dönümlük badem ağaçlarını talan etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:48
Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı

Diyarbakır’ın Silvan ve Kulp ilçeleri arasında bulunan Yavuz mezrasında yaban domuzları, 17 dönümlük badem ağaçlarını talan etti. Yaklaşık 200 bin liralık kaybı olan çiftçi, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.


Silvan ve Kulp ilçesi arasında bulunan Yavuz mezrasında çiftçilerin başı, son günlerde arazilerine dadanan yaban domuzlarından dolayı dertli. Son günlerde özellikle badem ağaçlarına dadanan domuzlar, yüzlerce ağacın kırılmasına neden oldu. Son olarak çiftçi Fariz Ateş’in 17 dönümlük arazisine dadanan yaban domuzları, yaklaşık 200 bin liralık kaybın yaşanmasına neden oldu. Konu ile ilgili konuşan Ateş, "Yaban domuzları, tarımsalalanı olan bütün ürünleri yok ediyor. Köyde bütün bağ ve bahçelere maddi hasar veriyor. 17 dönümlük badem ağaçlarının hepsi talan oldu. 200 bin liraya yakın zararım var. Badem ağaçları için aldığım krediler halen duruyor. 6 yıldan beridir ilk defa verim alacaktım, onu da domuzlar talan etti. Biz arazi sahipleri operasyon bölgesinde olduğumuz için kendimiz domuzları avlayamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD’tan faiz indirimi değerlendirmesi
    1. MÜSİAD’tan faiz indirimi..
    2. Karne doldurdular, bisiklet kazandılar
    3. 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    4. Basketbol başarıyı arttırıyor
    5. Başkan Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı..
    6. Hilmi Güler: “Yeni fındık sezonu..
    7. Rektör Karabulut: ’’Ağrı bir öğrenci..
    8. Otomobilde dondurulmuş kaplanlar ele..
    9. Kırgızistan ve Tacikistan liderleri..
    10. Başkan Güder, gençlerle biraraya geldi
    11. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    12. İzmir ovaları kırmızıya büründü
    13. İflas eden süt fabrikasının satışının..
    14. Kayseri bisikletin merkezi olacak
    15. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik..
    16. Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun..
    17. Yunanistan Ege'deki düzensiz..
    18. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    19. Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele..
    20. Eskişehir İnternet Gazetecileri..
    21. Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi..
    22. Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum..
    23. Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı..
    24. GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker..
    25. Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava..
    26. Eşiyle kavga ettikten sonra evden..
    27. Antalya Büyükşehir Belediyesinde grev..
    28. Alanya’da uyuşturucu tacirleri..
    29. BM'den Suriye çağrısı
    30. TBMM Başkanı Şentop’tan gensoru..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi