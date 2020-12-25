Yaanimail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Buğra Kardan

Dijital operatör Turkcell’in e-posta servisi YaaniMail ilgi görüyor. Servisten yararlananların adedi giderek artıyor.

Güvenli platform

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, YaaniMail’in güvenli bulunduğunu ve beğeni topladığını belirtti. Erkan, e-posta servisini kullananların datalarının veri merkezlerinde tutulduğuna işaret etti.

Müşteri taleplerini karşılıyoruz

Müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamayı odağa aldıklarına dikkat çeken Erkan, şunları kaydetti: “Pandemi döneminde müşterilerimizden gelen taleplerin başında veri güvenliği geliyor. Yüzde 100 yerli YaaniMail platformumuzda toplanan verileri kendi sunucularımızda saklıyoruz. Kurumsal müşterilerimize ise önemli olanaklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, online ortamdan kolaylıkla satın alınabilen YaaniMail’de alan adları üzerinden de e-posta hesapları oluşturabiliyor. Hem bireysel hem kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan servis, iOS ve Android uygulamaları ya da farklı tarayıcılar üzerinden sade tasarımıyla kolayca kullanılabiliyor. Turkcell veri merkezlerinde şifreli saklanan YaaniMail e-postaları, kullanıcılara -ek ücret talep edilmeksizin- ak veya kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi hizmetler veriyor.” Erkan, ayrıca YaaniMail’in kullanıcı adedinin ise 1 milyonu aştığını açıkladı. Bu rakamı daha da arttırmak için gerekli adımların atılacağı sözü verdi.

Erişim kolay

Kolay erişim imkânıyla öne çıkan YaaniMail, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları da ücretsiz sunuyor. E-posta servisinde yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler de yer alıyor. YaaniMail’de antispam ve antivirüs güvenlik katmanından ücretsiz olarak faydalanılabiliyor. Kurumsal e-posta servisinin kullanımına yerinde kurulum talep ederek veya bulut üzerinden başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen ‘Kurumsal Yönetim Paneli’yle kullanıcılarca alan adları tanımlanıp e-posta hesapları kolayca oluşturulabiliyor ve yönetilebiliyor.