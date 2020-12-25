  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yaanimail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti
Teknoloji

Yaanimail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli platformlarından YaaniMail’in kullanıcı adedinin 1 milyonu aştığını dile getirdi. Erkan, “YaaniMail’de toplanan dataları, kendi veri merkezlerimizde ve sunucularımızda saklıyoruz” dedi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:29:00 -
Yaanimail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Buğra Kardan

Dijital operatör Turkcell’in e-posta servisi YaaniMail ilgi görüyor. Servisten yararlananların adedi giderek artıyor.

Güvenli platform

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, YaaniMail’in güvenli bulunduğunu ve beğeni topladığını belirtti. Erkan, e-posta servisini kullananların datalarının veri merkezlerinde tutulduğuna işaret etti.

Müşteri taleplerini karşılıyoruz

Müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamayı odağa aldıklarına dikkat çeken Erkan, şunları kaydetti: “Pandemi döneminde müşterilerimizden gelen taleplerin başında veri güvenliği geliyor. Yüzde 100 yerli YaaniMail platformumuzda toplanan verileri kendi sunucularımızda saklıyoruz. Kurumsal müşterilerimize ise önemli olanaklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, online ortamdan kolaylıkla satın alınabilen YaaniMail’de alan adları üzerinden de e-posta hesapları oluşturabiliyor. Hem bireysel hem kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan servis, iOS ve Android uygulamaları ya da farklı tarayıcılar üzerinden sade tasarımıyla kolayca kullanılabiliyor. Turkcell veri merkezlerinde şifreli saklanan YaaniMail e-postaları, kullanıcılara -ek ücret talep edilmeksizin- ak veya kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi hizmetler veriyor.” Erkan, ayrıca YaaniMail’in kullanıcı adedinin ise 1 milyonu aştığını açıkladı. Bu rakamı daha da arttırmak için gerekli adımların atılacağı sözü verdi.

Erişim kolay

Kolay erişim imkânıyla öne çıkan YaaniMail, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları da ücretsiz sunuyor. E-posta servisinde yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler de yer alıyor. YaaniMail’de antispam ve antivirüs güvenlik katmanından ücretsiz olarak faydalanılabiliyor. Kurumsal e-posta servisinin kullanımına yerinde kurulum talep ederek veya bulut üzerinden başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen ‘Kurumsal Yönetim Paneli’yle kullanıcılarca alan adları tanımlanıp e-posta hesapları kolayca oluşturulabiliyor ve yönetilebiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay