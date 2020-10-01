Ya ölüyor ya kaçıyor

Geçtiğimiz 27 Eylül sabahı işgal altındaki Karabağ’da saldırıya geçip Azeri köylerini hedef alan Ermeni milisler, aradan geçen 4 günde cehennemi yaşadı... Envanterindeki Türk SİHA’larını Ermenilere karşı başarılı bir şekilde kullanan Azerbaycan, her anlamda işgalcilere karşı büyük zaferler alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini açıklarken önemli bilgiler verdi.



Açıklamada, “27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği” bildirildi.



Rus S-300 imha edildi



Çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan’a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.



Ermeni güçleri kuşatıldı



Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi. Azeri Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.



41. Alay, SİHA’yla yok edildi



Ayrıca Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla (SİHA) vurdu. Azeri bakanlığı “Bu bölgedeki Ermeni güçlerin komutası tamamen kırıldı. Ermeni askerleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Alay komutanlığı yardım istiyor” dedi.

Bu arada; Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi.

Öte yandan; dün Azeri askerlerin Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldığı öğrenildi.