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Spor Ya Löw, Ya Bielsa geliyor!
Spor

Ya Löw, Ya Bielsa geliyor!

Gelecek sezonun takımını ve teknik direktörünü kurmak için yola çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik adam için kolları sıvadı...

Yeniakit Publisher
2022-03-08 10:57:00 -
Ya Löw, Ya Bielsa geliyor!

 

Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başına geçecek teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.

Sarı-lacivertli Yönetimin iki hocanın projelerine göre hareket edeceği öğrenildi.

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