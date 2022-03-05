Ya Latif ne demek? Ya Latif fazileti:

El Latif hangi hastalıkları, sıkıntılara iyi gelir? Üç ayların ilki olan Recep ayının sona ermesiyle birlikte Peygamber Efendimiz’in ayı olan Şaban ayına girmiş bulunmaktayız. Şaban ayını değerlendirmek isteyenler zikir ibadetleri yerine getiriyor. Şaban ayı zikirleri arasında Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü çekilmesi tavsiye edilmekte. Peki Ya Latif esması nedir, faziletleri neler?

Ya Latif ne demek?

Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala, Fatır Suresi’nin 11. ayetinde bu sıfatına yer vermiştir. Ayrıca Latif ismi geçen diğer sureler arasında Yusuf, Şura, Lokman, Mulk de yer almaktadır. Surelerde çok fazla geçmesinden dolayı El-Latif esması insanlar tarafından oldukça merak edilmektedir

El-Latif esmasının ebced değeri nedir?

El-Latif esmasının ebced değeri ve zikir adedi 129 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise en mübarek gün sayılan Cuma günüdür

El Latif anlamı nedir?

El-Latif esması, ayrıntılı her şeyin inceliklerini bilen demektir. Hiç beklenmedik şekilde Allah kullarına iyilik ulaştırandır. Her şeyin en inceliğini bilendir, Yüce Allah sonsuz hikmet sahibidir. Allah sonsuz lütuf sahibidir ve kulları üzerine lütfu bol olandır. Hiç beklenmedik yollardan kullarına faydalı olacak şeyleri ulaştıran yalnızca Allah’tır.

Ya Latif çekmenin fazileti nedir?

Günlük 9 defa “Ya Latif” ismi şerifi okumaya devam edenlerin rızkı bollaşır ve evi bereketlenir. Tüm işlerinin yolunda gitmesi ve sonunun hayırlı olmasını isteyen kişiler “Ya Latif” zikrini 133 defa tekrarlanır. Allah’tan derdine derman ve hastalığına şifa bekleyen kişilerin “Ya Latif” zikrine devam etmesi gerekmektedir. İçinden çıkması zor işlerin olması ve ne yapması gerektiğini bilemeyen kişilerin 16.641 defa “Ya Latif” esmasını zikretmelidir. Haceti olan kişilerinde 16.641 kez “Ya Latif” esmasını zikir vaktinde okuması gerekir. Zor bir durumdan kurtulmak isteyenler de 129 defa “Ya Latif” esmasını namazlardan sonra zikir yapmaktadır. Hastalıklara ve güçlüklere karşı dayanıklı olmak için 129 defa zikretmelidir.