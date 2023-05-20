‘Ya kodese ya sarı torbaya’! CHP’ye ‘Sana söz’ kapağı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan, terör örgütleri ile işbirliği yaparak terör örgütü liderlerine özgürlük vaat eden yedili masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve yancılarına çok fena kapak geldi.

Sosyal medya hesabından, Şehit Eren Bülbül, Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Muhammet Fatih Safitürk, Şehit Fethi Sekin, Şehit Yasin Börü, Şehit Esma Çevik, Şehit Necmettin Yılmaz, Şehit Narcan Karakaya ve Şehit Bedirhan bebek, Şehit Mehmet Selim Kiraz, Şehit Ferhat Gedik ve Şehit Tufan Kansova’nın fotoğraflarını paylaşan Ersoy, “SİZE SÖZ! Sizin katillerinize baharı getiremeyecekler… Sizin katillerinize gün yüzü gösteremeyecekler… Tam tersine fareler gibi mağaralarda saklansalar da, kaçsalar da eninde sonunda ya kodese ya sarı torbaya girdiler/girecekler…” diye yazdı.