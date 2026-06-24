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Gündem Ya kimse görmeseydi! 20 metrelik kuyuya düştü, AFAD ekipleri kurtardı
Gündem

Ya kimse görmeseydi! 20 metrelik kuyuya düştü, AFAD ekipleri kurtardı

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Ya kimse görmeseydi! 20 metrelik kuyuya düştü, AFAD ekipleri kurtardı

İzmir'de 20 metre derinliğindeki boş beton kuyuya düşen kişi, etrafta durumu görenlerin ihbarıyla kurtarıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde A.E'nin (47) İbni Melek Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre derinliğinde beton kuyuya düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.E. sedyeye bağlanarak, makaralı halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı. 

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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