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Medya

Ya hak anlamı | Ya hak anlamı nedir?

Kuruluş Osman dizisinde telaffuz edilen “Ya Hak” kelimesi milyonlarca kişinin merakını çekti. Pek çok kişi “Ya hak anlamı” , “Ya hak ne demek?” , “Ya hak isminin anlamı nedir?” konularını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:54:00 -
Ya hak anlamı | Ya hak anlamı nedir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisi büyük bir ilgi görüyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey gördüğü rüyada ve sonrasında “Ya Hak” şeklinde dua etti. Peki, Ya Hak anlamı nedir?

Ya hak anlamı | Ya hak isminin anlamı nedir?

Pek çok kişi “Ya Hak” ifadesinin anlamını merak ediyor. Ya Hak, “Ey varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah” anlamına gelmektedir.

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