Avrupa ülkesi 54 bin avro maaşla Türkiye'den işçi arıyor! 40 bin kişiyi işe alacaklar
Gündem

Avrupa ülkesi 54 bin avro maaşla Türkiye’den işçi arıyor! 40 bin kişiyi işe alacaklar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa ülkesi 54 bin avro maaşla Türkiye’den işçi arıyor! 40 bin kişiyi işe alacaklar

Avusturya Türkiye'den de başvuruların yapılabileceği iş ilanları yayınladı. 40 bin işçinin alınacağı sektörler ve aranan nitelikler de belli oldu.

Avusturya ile anlaşmalı iş ve işçi bulma platformlarında yayımlanan ilanlara göre, hangi meslek gruplarında ne kadar personel alınacağı netlik kazandı. Avrupa genelinde en fazla eleman ihtiyacı bulunan sektörlerden biri olan sağlık alanında da alım yapan Avusturya, Türkiye’den de belirli kriterleri karşılayan adayları kabul edecek. Ülkede öne çıkan bir diğer istihdam alanı ise yarı nitelikli iş gücü gerektiren teknik ve zanaat meslekleri. Bu kapsamda Avusturya, teknik ve zanaat alanlarında yıllık yaklaşık 54 bin avro maaşla 40 ila 50 bin arasında personel istihdam etmeyi planlıyor. Ayrıca ülkedeki maaşlar “Toplu İş Sözleşmeleri” ile güvence altına da alınıyor.

İşte Avusturya’da en fazla personel ihtiyacı bulunan meslekler:

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

Viyana ve Linz gibi şehirler, Avrupa’nın yeni teknoloji üsleri haline geliyor. Tahmini İhtiyaç: Yıllık 20.000+ yeni dijital yetenek.

Kıdemli Yazılımcı (Senior Developer): Brüt €70.000 – €95.000

Siber Güvenlik Uzmanı: Brüt €65.000 – €85.000

Veri Analisti: Brüt €55.000 – €75.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Tahmini İhtiyaç: 2030 yılına kadar toplamda 75.000 sağlık personeli açığı bekleniyor (Yıllık yaklaşık 12.000 – 15.000 alım).

Diplomalı Hemşire: Brüt €48.000 – €62.000

Fizyoterapist: Brüt €45.000 – €58.000

Yaşlı Bakım Uzmanı: Brüt €36.000 – €45.000

Not: Avusturya’da sağlıkta denklik süreci (Nostrifizierung) ciddiye alınır, ancak bu süreçte çalışmanıza izin verilir.

TURİZM VE GASTRONOMİ

Özellikle Alp dağlarındaki kayak merkezleri ve Viyana’daki lüks oteller sürekli personel arıyor.

Tahmini İhtiyaç: Sezonluk ve kalıcı olarak yıllık 30.000+ personel.

Mutfak Şefi / Aşçı: Brüt €35.000 – €48.000 (Konaklama ve yemek genellikle işveren tarafından ücretsiz sağlanır).

Servis Elemanı / Garson: Brüt €30.000 – €38.000 (Bahşişler bu rakamı ciddi oranda artırır).  

Teknik ve Zanaat (Mavi/Gri Yaka) Avusturya sanayi ülkesi olduğu için bu alandaki açık “akut” seviyede. Tahmini İhtiyaç: Yıllık 40.000 – 50.000 arası yeni teknik personel.

Elektrik Teknisyeni / Tesisatçı: Brüt €42.000 – €54.000

Kaynakçı / CNC Operatörü: Brüt €40.000 – €50.000

İnşaat Ustası: Brüt €38.000 – €48.000

 

