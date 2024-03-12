Y kuşağı 90 trilyon dolarlık servete konuyor!

Dünya olağanüstü bir servet transferine hazırlanıyor. Baby boomerlerdan 90 trilyon dolarlık bir serveti miras almaya hazırlanan Y kuşağı tarihin en zengin jenerasyonu olabilir.



Bir Y kuşağı üyesiyseniz ve ailenizden önemli bir miras bekliyorsanız sizin nesliniz tarihin en varlıklı jenerasyonu olabilir.

Insider’ın haberine göre, önümüzdeki 20 yıl içerisinde 90 trilyon dolar değerindeki servetin önceki nesillerden yeni nesillere hareket etmesi bekleniyor. Küresel emlak danışmanlığı firması Knight Frank’in yeni bir servet raporunda bu transferin önemli bir kısmının baby boomer neslinden Y kuşağına doğru olacağı öngörülüyor.

Rapora göre servet transferi sonucu varlıklı Y kuşağı bireyleri tarihin en zengin jenerasyonu haline gelecek.

Y kuşağı artan borçlar, yüksek faiz oranları ve konut arzındaki düşüş nedeniyle kendi evlerini satın almak için önceki nesillerden çok daha fazla zorluk çekti. Gençlerin bir ev alabilmesi için en iyi şansı basitçe kendilerine bir miras kalması olsa da Cazenove Capital’ın Genel Müdürü Mike Pickett, Y kuşağının kendi servetlerini yaratmaya da daha hazır olduğunu belirtiyor.

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Pickett, “Bu var olan servetin basit bir biçimde transfer edilmesinden öte bir durum. Zenginlik yaratma fırsatlarının çeşitliliğinin de arttığını düşünüyorum. Örneğin on milyarlarca dolar servet biriktiren YouTuber’lar var. Birinci nesilden servet yaratanlar mevcut ve servet yaratmak için girişimcilik yöntemlerinin sayısı da artıyor” ifadelerine yer verdi.

Rapor, finans sektörünü Y kuşağına uygun servet yönetimi olanakları sunmaya zengin gençlerin servet akınına hazır olmaya çağırıyor. Finans sektörü özellikle Y kuşağının önemli bir bölümünün, pandemi yıllarında ürettiği şaşırtıcı miktarlardaki serveti koruyabilmesi için faydalı olabilir.

Araştırma raporu ayrıca süper zenginlerin sayısının da arttığını ortaya koydu. Knight Frank verilerinde 30 milyon doların üzerinde net serveti olanlar süper zengin olarak tanımlanıyor. Bu ultra yüksek servet sahibi bireylerin sayısı son beş yılda %44 arttı. Knight Frank önümüzdeki beş yıl içinde çoğunluğu Hindistan ve Çin’de olmak üzere süper zenginlerin sayılarının %28 artmasını bekliyor.