Xiaomi'den 2021 için üç sürpriz

2020 yılında Samsung ve Huawei, katlanabilir akıllı telefon pazarının ciddi oyuncularıydı. Ancak 2021 yılında durum biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. DisplaySearch’ten Ross Young’a göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, gelecek yıl üç farklı katlanabilir akıllı telefon ile gelecek.

Young’a göre Xiaomi, karşımıza akıllı telefon sektöründe devrim niteliğinde bir teknoloji ile gelmeyecek. Aksine, mevcut katlanabilir akıllı telefon form faktörlerinin “daha iyi” versiyonlarıyla rekabete katılacak.

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi’nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X benzeri dışa katlanan bir formda olacak. İkinci telefon ise Galaxy Z Fold benzeri içe katlanır yapıda olacak. Son Xiaomi katlanabilir telefon ise Galaxy Z Flip ya da Motorola Razr benzeri bir kapaklı telefon tasarımıyla gelecek.