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Teknoloji Xiaomi redmi telefon fiyatları
Teknoloji

Xiaomi redmi telefon fiyatları

Xiaomi akıllı telefon fiyatları | Cep telefonu almak isteyenler hem iyi bir model hem de uygun fiyat arayışı içerisine giriyor. Hal böyle olunca da bazı marka ve modellerin fiyat karşılaştırmasını kolaylıkla yapmak istiyor. Xiaomi redmi cep telefonu almak isteyenler fiyatlarını, modellerini ve telefonların özelliklerini merak ediyor. Peki, Xiaomi redmi note 8 fiyatı | Xiaomi redmi note 9 pro ne kadar? Xiaomi kulaklık fiyat | Xiaomi redmi note 7 ne kadar | Xiaomi redmi taksitle al

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:14:00 -
Xiaomi redmi telefon fiyatları

Xiaomi redmi fiyat karşılaştır | Cep telefonu almak isteyenler öncesinde internetten araştırma yapmayı uygun buluyor. Alınacak olan telefonun fiyatı kadar özellikleri de önemli. Kimi yalnızca telefonla sesli görüşme yaparken kimi video kurgusuna kadar pek çok işlemi yapıyor. Hal böyle olunca telefonlarda aranan özellikler kişilerden kişilere değişiyor. Telefonların kullanıcısına sunduğu özellikler artınca da fiyatlarda katlanıyor. Peki, Xiaomi redmi telefonlar ne kadara alınır?

Xiaomi redmi telefon fiyatları

Xiaomi 2010 yılında Çin'in başkenti Pekin'de kuruldu. Xiaomi ayrıca Apple, Samsung ve Huawei'den sonra kendi geliştirdiği cep telefonu yonga özelliklerine sahip dördüncü şirkettir. Xiaomi; akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, uygulama, çanta, kulaklık, ayakkabı, spor bandı gibi pek çok ürün de satıyor.

Xiaomi müşterilerine pek çok özellikte birçok cep telefonu sunuyor. Xiaomi redmi modelleri telefon almak isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor.

Xiaomi cep telefonlarının fiyatları ortalama 1000 lira civarından başlayıp özellikleri, hafızası arttıkça 10 bin liraya kadar çıkıyor.

MODEL                                                                                  FİYAT   

Xiaomi Redmi Note 4 32GB 5.5 inç 13 MP                           1.699,00 TL

Xiaomi Redmi 4a 32 GB 5 İnç Çift Hatlı 13 MP                     1.700,00 TL

Xiaomi Redmi 6A 16 GB 5.45 İnç Çift Hatlı 13 MP               1.799,99 TL

Xiaomi Redmi Note 4 32 GB 5.5 inç 13 MP                          1.879,00 TL

Xiaomi Redmi 7A 32GB 2GB Ram 5.45 inç 13MP               1.959,60 TL

Xiaomi Redmi 8A 32GB 2GB Ram 6.2 inç 12MP                 2.029,00 TL

Xiaomi Redmi Note 9S 128GB 6GB Ram 6.67 inç 48MP     2.300,00 TL

Xiaomi Redmi Note 9 128GB 4GB Ram 6.53 inç 48MP        2.669,90 TL

Xiaomi Redmi Note 7 64GB 6.3 inç Çift Hatlı 48MP             2.799,00 TL

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