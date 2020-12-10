Xiaomi Poco F2 Pro için yeni güncelleme yayınlayacak

Çin merkezli akıllı telefon devi Xiaomi, Redmi ve Poco başta olmak üzere tüm yan markalarını güncellemeye devam ediyor. Bilindiği üzere Redmi ve Poco modellerinde Xiaomi'nin kendi arayüzü MIUI kullanılıyor.

Bir süre önce Poco'nun üst segment modeli F2 Pro'yu Türkiye'de satışa sunan Xiaomi, şimdi de bu model için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor.

Poco F2 Pro, daha önce Çin'de güncellenmiş ve MIUI 12 destekli Android 11'e kavuşmuştu. Açıklamalara göre şirket, bu güncellemeyi Avrupa'ya getirmeyi amaçlıyor.

Yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.