Xiaomi Mi Watch Lite tanıtıldı! Uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, son zamanlarda giyilebilir teknoloji ürünleriyle de sık sık gündeme gelmeye başladı. Şirket şimdi de tek şarjla 9 güne kadar kullanım imkanı sunan ve 120'den fazla saat arayüzüne sahip yeni akıllı saat modeli Mi Watch Lite'ı duyurdu. İşte Xiaomi Mi Watch Lite'ın özellikleri...

320x320 piksel çözünürlüğe sahip 1,4 inçlik bir LCD ekran ile gelen Xiaomi Mi Watch Lite, 230 mAh'lik bataryası ile tek şarjla standart kullanımda 9 güne kadar, GPS spor modunda ise 10 saat kadar kullanım süresi sunuyor.

Şirketin açıklamalarına göre Mi Watch Lite, 11 farklı spor moduna ev sahipliği yapıyor.

120'den fazla saat arayüzüne sahip olduğu belirtilen yeni akıllı saatin, kalp atış hızı izleme, uyku takibi, solunum egzersizleri, arama yanıtlama, bildirim kontrolü, hava durumu bilgisi ve müzik çalar kontrolü gibi özellikleri de bulunuyor.

Xiaomi, Mi Watch Lite için herhangi bir fiyat açıklamadı. Ancak Xiaomi Mi Watch Lite'ın fiyatının ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.