Xiaomi Mi Watch Lite tanıtılacak! İşte tarihi...

Akıllı saatin isimindeki Lite takısı ile birlikte daha uygun fiyatlı olduğunu anladığımız cihazın yarın(10 Aralık) tarihinde tanıtılacağı söyleniyor. Gizmochina tarafından güvenilir bir kaynağa dayandırılan bu bilgi yalnızca tanıtım tarihine yer vermiyor. Akıllı saat aynı zamanda oldukça uygun fiyatlı da olacak. 60 doların altında bir fiyatlandırma ile çıkacağı söylenen saatin, fiyatının ”50 dolar” olacağı tahmin ediliyor.

Yeni Mi Watch Lite modelinde Redmi Watch ile benzer özelliklere sahip olacağı aktarılıyor. Hatırlamak gerekirse, Redmi Watch, 323 ppi piksel yoğunluğu sunan kavisli ekran ve kare bir tasarıma sahip. Oldukça klasik duran akıllı saat bünyesinde 20’den fazla özel arama desteğine ev sahipliği yapıyor.

Lite modelinin pil kapasitesi bilinmemekle birlikte, Xiaomi tek bir şarjla bir haftalık kullanımın söz konusu olduğu bilgisini paylaşmıştı. Raporlar, Mi Watch Lite’ın 5W şarj desteği ile 230mAh pil içerdiğini gösteriyor.

Yeni Xiaomi akıllı saatin teknik özellikleri ile ile ilgili ilk dikkat çeken detay ise 1.41 inç HD ekran oluyor. Buna ek olarak dahili GPS, 230 mAh dahili batarya ve 5W şarj desteği bulunuyor. Bluetooth 5.1 ile bağlantı sağlayan yeni akıllı saat hem Android hem iOS cihazlar ile kullanılabiliyor. Android tarafında 4.4 ve üzeri, iOS tarafında da iOS 10 ve üzeri versiyonlar ile kullanılabilecek.

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