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Teknoloji Xiaomi Mi Mix 4’ün tanıtımı ne zaman?
Teknoloji

Xiaomi Mi Mix 4’ün tanıtımı ne zaman?

Xiaomi‘nin amiral gemisi, akıllı telefonlarının yenisi olan Xiaomi Mi Mix 4’ün ne zaman tanıtılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Şirketin CEO’su Lei Jun tarafından amiral gemisi olarak belirtilen akıllı telefona ilişkin açıklama yapıldı. Peki, Xiaomi Mi Mix 4’ün tanıtımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 21:33:00 -
Xiaomi Mi Mix 4’ün tanıtımı ne zaman?

Xiaomi‘nin amiral gemisi, akıllı telefonlarının yenisi olan Xiaomi Mi Mix 4’ün ne zaman tanıtılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Şirketin CEO’su Lei Jun tarafından yapılan açıklamada biraz geniş bir süreyi kapsasa da telefonu fazla beklememiz gerekmediği ifade edildi.

Xiaomi Mi Mix 4’ün tanıtımı ne zaman?

Şirket CEO’su Lei Jun’un açıklamalarına göre Mi Mix 4, 2021 senesi içerisinde kesin olarak çıkarılacak. Ancak telefona ilişkin ‘amiral gemisi’ olması haricinde hiçbir bilgi verilmedi.

Araştırmalara göre gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu akıllı telefona ilişkin henüz herhangi bir bilginin sızdırılmadı. Bu durum bekleyenlerini daha da heyecanlandırıyor.

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